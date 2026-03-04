EN
Общество

Рекордное число россиян выступило за мирные переговоры с Украиной

18:52

Большинство опрошенных россиян выступили за начало мирных переговоров в войне с Украиной, которую Россия ведет уже пятый год. Продолжение войны чаще всего поддерживали жители Москвы, свидетельствуют данные крупнейшего независимого центра опросов в стране «Левада-центра».

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

67% опрошенных выступили за проведение мирных переговоров. За последний месяц этот показатель вырос на шесть процентных пунктов и обновил свое максимальное значение.

Одновременно сократилась доля сторонников продолжения военных действий. Она опустилась до минимума за все время ведения наблюдений и составила 24%. При этом, как отмечает «Левада-центр», уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким — 72% в феврале 2026 года.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

Социологи добавляют, что чаще за мирные переговоры выступают люди до 25 лет (79%), женщины (73%), респонденты со средним образованием и ниже (73%), пользователи соцсетей (71%) и жители сел (70%).

Как говорится в результатах опроса «Левада-центра», продолжение войны чаще всего поддерживали жители Москвы (42%). Мужчины (31%) и люди старше 55 лет (31%) высказывались за продолжение войны одинаково часто.

Однако результаты опроса демонстрируют, что все меньше россиян следят за ходом войны в Украине. В феврале 2026 года таких людей было менее половины (44%). Это тоже стало минимальным показателем за все время наблюдений «Левада-центра». При этом внимательнее всего за войной следят люди старше 55 лет (61%), мужчины (50%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (48%).

Опрос проводился с 18 по 25 февраля методом личного интервью на дому у респондентов. В нем участвовали 1625 человек в возрасте от 18 лет, проживающих как в городах, так и в сельской местности в 50 субъектов России.

