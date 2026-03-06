EN
Общество

Обманутую провокатором россиянку приговорили к реальному сроку

2 минуты чтения 14:16 | Обновлено: 14:44
Обманутую провокатором россиянку приговорили к реальному сроку

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Тольятти Полины Евтушенко, передает корреспондент SOTAvision из зала суда. Россиянку признали виновной по шести статьям Уголовного кодекса, назначив ей 14 лет в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на администрирование сайтов.

Сообщается, что прокурор Антонина Долинина запрашивала для Евтушенко 18 лет колонии, запрет на администрирование сайтов на шесть лет, год ограничения свободы после освобождения и конфискацию техники.  

Выступая с последним словом 24 февраля, Евтушенко частично признала вину и попросила суд отпустить ее к малолетней дочери, пишет SOTAvision.

«Если я и совершила какие-то ошибки или нарушения, то нахождение в местах заключения в течение почти трех лет — это уже более чем достаточное для меня наказание. Я все осознала и обещаю вам впредь вести себя так, что вам никогда не будет за меня стыдно. Прошу вас вынести справедливое решение и отпустить меня к моей дочери», — сказала она. 

Втерся в доверие и сдал ФСБ
Втерся в доверие и сдал ФСБ
Матери шестилетней девочки грозит более 20 лет из-за провокатора. «Холод» выяснил, кто это
Общество11 минут чтения

Полина Евтушенко — владелица онлайн-магазина женской спортивной одежды на Wildberries и мать восьмилетней дочери. Женщина придерживалась антивоенной позиции и попала под следствие из-за знакомого-провокатора. Россиянку задержали ранним утром 12 июля 2023 года, после того, как она проводила дочь в детский сад и вышла за калитку.

По версии следствия, Евтушенко якобы уговаривала жителя Самары вступить легион «Свобода России» «для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины». В окончательном обвинении Евтушенко вменили шесть уголовных статей о приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30 ст. 275 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), а также о реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Холод» ранее выяснил, что дело против Евтушенко строилось на показаниях 36-летнего самарца Николая Комарова. Женщина рассказала, что за полгода до задержания Комаров написал ей в соцсетях с предложением познакомиться, а позже они стали встречаться вживую. По словам Евтушенко, мужчина задавал ей «кучу вопросов» про легион «Свобода России», и она отвечала, так как считала их встречи «дружественными свиданиями» и не знала о мотивах мужчины. 

Комаров, как оказалось, уже участвовал в «разоблачении» оппозиционеров. В 2017 году он внедрился в работу самарского штаба Навального, а через полгода поделился «откровениями» в 17-минутном видео

Фото:SOTAvision / Telegram

