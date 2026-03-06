EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчину насмерть загрызли бездомные собаки

2 минуты чтения 13:18

В поселке Серебряный Бор стая бездомных собак напала и загрызла жителя города Нерюнгри. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Саха.

По информации ведомства, тело 53-летнего мужчины с укушено-рваными ранами обнаружили утром 5 марта. Согласно предварительной версии, он стал жертвой стаи бездомных собак.

«Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Официальная причина смерти мужчины пока выясняется. Следователи утверждают, что провели осмотр места происшествия и иные следственные действия. «В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — уточнили в Следственном комитете.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Издание «Якутск онлайн» со ссылкой на источники пишет, что погибшим оказался уроженец Узбекистана, который работал в подрядной организации на строительстве новой очереди Нерюнгринской ГРЭС. Отмечается, что его тело нашли в промышленной зоне поселка. 

«Тайга пост» в свою очередь сообщает, что после празднования дня рождения сына мужчина сел в такси, но водитель по неизвестной причине довез его не туда. 

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Местные издания пишут, что на месте происшествия были обнаружены одежда и личные вещи мужчины, который сам при этом был раздет. По данным «Тайга пост», рядом с местом гибели мужчины находится частный приют для бездомных животных.

Сами жители района считают, что местные власти должны принять меры, передает «Якутск онлайн». Так, некоторые предложили радикальные способы контроля численности бродячих собак, включая отлов и расстрел.

По данным Тайга.ру, это уже как минимум третье смертельное нападение собак на человека в новейшей истории Нерюнгринского района. Отмечается, что в феврале 2014 года в Беркаките стая собак загрызла девятилетнего мальчика, а в октябре 2024 года в Чульмане животные убили 12-летнюю девочку Вику.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам