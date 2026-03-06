Мужчину насмерть загрызли бездомные собаки

В поселке Серебряный Бор стая бездомных собак напала и загрызла жителя города Нерюнгри. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Саха.

По информации ведомства, тело 53-летнего мужчины с укушено-рваными ранами обнаружили утром 5 марта. Согласно предварительной версии, он стал жертвой стаи бездомных собак.

«Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Официальная причина смерти мужчины пока выясняется. Следователи утверждают, что провели осмотр места происшествия и иные следственные действия. «В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — уточнили в Следственном комитете.

Издание «Якутск онлайн» со ссылкой на источники пишет, что погибшим оказался уроженец Узбекистана, который работал в подрядной организации на строительстве новой очереди Нерюнгринской ГРЭС. Отмечается, что его тело нашли в промышленной зоне поселка.

«Тайга пост» в свою очередь сообщает, что после празднования дня рождения сына мужчина сел в такси, но водитель по неизвестной причине довез его не туда.

Местные издания пишут, что на месте происшествия были обнаружены одежда и личные вещи мужчины, который сам при этом был раздет. По данным «Тайга пост», рядом с местом гибели мужчины находится частный приют для бездомных животных.

Сами жители района считают, что местные власти должны принять меры, передает «Якутск онлайн». Так, некоторые предложили радикальные способы контроля численности бродячих собак, включая отлов и расстрел.

По данным Тайга.ру, это уже как минимум третье смертельное нападение собак на человека в новейшей истории Нерюнгринского района. Отмечается, что в феврале 2014 года в Беркаките стая собак загрызла девятилетнего мальчика, а в октябре 2024 года в Чульмане животные убили 12-летнюю девочку Вику.