Общество

Составлен список 25 лучших фильмов об отношениях матери и сына

2 минуты чтения 01:20 6 марта | Обновлено: 01:22 6 марта
Составлен список 25 лучших фильмов об отношениях матери и сына

Критики составили из фильмов, в которых важное место в развитие сюжета, занимают взаимоотношения матери и сына. Это редкая подборка, включающая представителей самых разных жанров, от хоррора до научной фантастики, сообщает Collider.

На 25-м месте расположился фильм «Гангстер» 2007 года выпуска. Это криминальная сага, где семейные линии оттеняют тему власти, лояльности и цены «успеха». Как отмечает издание, безупречная актерская работа Дензела Вашингтона — одна из сильнейших сторон этой картины.

На 21-е место критики поставили картину «Кролик Джоджо», вышедшую на большие экраны в 2019 году. Номинированный на «Оскар» и получивший премию фильм Тайки Вайтити держится на сильной актерской игре, выразительной операторской работе и пронзительных отношениях главного героя с матерью.

На 18-е место расположился фильм «Я убил свою маму», появившийся в 2009 году. Это вдумчивое, честное и пронзительное исследование подросткового возраста, самоидентификации и семейного конфликта. В центре — отношения между Юбером и его матерью Шанталь. Как отмечает Collider, фанатам HBO-сериала «Эйфория» стоит посмотреть этот любопытный фильм.

На 12-м месте находится фильм «Монстр» 2023 года выпуска. Он рассказывает о матери, которая требует объяснений от учителя своего сына, когда тот начинает вести себя странно. Она подозревает педагога в неподобающем поведении, и это в итоге приводит ее к открытому конфликту со школой.

На восьмом место критики отметили фильм «Другой сын», который появился на мировых кинофестивалях в 2012 году. Это история, в которой на первый план выдвигается сила материнской любви и то, как она переживает даже самые большие потрясения и потери.

На первом месте находится фильм «Мамочка» 2014 года выпуска. Его ключевой элемент — отношения матери и сына. Сюжет в основном вращается вокруг этих двух персонажей и их повседневности. Издание пишет, что это далеко не образцовый пример здоровой связи между матерью и сыном, но именно фильм Ксавье Долана может возглавить подобный список.

Весь список выглядит следующим образом:

25. «Американский гангстер» (2007)

24. «Донни Дарко» (2001)

23. «Дюна» (франшиза) (2021–)

22. «Психо» (1960)

21. «Кролик Джоджо» (2019)

20. «Терминатор 2: Судный день» (1991)

19. «Отрочество» (2014)

18. «Я убил свою маму» (2009)

17. «Реинкарнация» (2018)

16. «Женщины XX века» (2016)

15. «Всё о моей матери» (1999)

14. «Подмена» (2008)

13. «Зеркало» (1975)

12. «Монстр» (2023)

11. «Мать» (2009)

10. «Забытое» (2004)

9. «Дикая жизнь» (2018)

8. «Другой сын» (2012)

7. «Божьи создания» (2022)

6. «Лев» (2016)

5. «Анатомия падения» (2023)

4. «Что-то не так с Кевином» (2011)

3. «Бабадук» (2014)

2. «Комната» (2015)

1. «Мамочка» (2014)

Фото:Searchlight Pictures

