Названы лучшие криминальные сериалы XXI века

Американский онлайн-журнал Collider составил рейтинг 40 лучших криминальных сериалов XXI века. В него вошли проекты разных форматов, от классических полицейских драм до детективов и психологических триллеров.

Десятую строчку рейтинга занял проект «Босх» (Bosch). Эта полицейская драма рассказывает о детективе полиции Лос-Анджелеса Гарри Босхе, который расследует сложные преступления и нередко пренебрегает правилами ради справедливости. Сериал основан на книгах американского писателя Майкла Коннелли, известен своей мрачной атмосферой и реалистичным изображением работы полиции.

На девятом месте — «Нарко» (Narcos), посвященный истории колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Проект рассказывает о стремительном росте наркоторговли в Колумбии в 1980-е годы, противостоянии картелей и силовиков, а также о влиянии криминального бизнеса на политику и общество.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

На восьмой позиции оказался исторический криминальный сериал «Подпольная империя» (Boardwalk Empire). Его действие разворачивается в США в эпоху сухого закона. В центре сюжета — влиятельный политик Наки Томпсон, который управляет городом и одновременно ведет незаконный бизнес.

Седьмое место занял сериал «Правосудие» (Justified). Он рассказывает о федеральном маршале Рэйлане Гивенсе, который возвращается из Майами в родной штат Кентукки и ведет борьбу с преступностью, используя нестандартные и иногда спорные методы. Сериал известен динамичным сюжетом и остроумными диалогами.

Шестую строчку редакция Collider отдала сериалу «Фарго» (Fargo), созданному по мотивам одноименного фильма братьев Коэн. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, происходящую в разные годы. Сериал сочетает детективную интригу с черным юмором и абсурдом.

На пятом месте оказался «Настоящий детектив» (True Detective). Это антологическая криминальная драма, в которой каждый сезон посвящен новому расследованию преступления. Первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном получил особенно высокие оценки критиков.

Сериал «Прослушка» (The Wire) разместился на четвертом месте. Его действие происходит в американском Балтиморе, а сюжет показывает тесную взаимосвязь между преступным миром, полицией, политикой и городскими институтами. Сериал часто называют одним из самых реалистичных проектов о преступности и социальной жизни в США.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

Третью строчку занял британский сериал «Шерлок» (Sherlock), современная экранизация произведений Артура Конан Дойла. Сюжет переносит классические детективные истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в современный Лондон и сочетает традиционный детектив с динамичным повествованием.

«Клан Сопрано» (The Sopranos) — на втором месте. Он рассказывает о мафиозном боссе Тони Сопрано, который пытается совмещать управление преступной организацией с семейной жизнью и посещением психотерапевта. Проект считается одним из самых влиятельных в истории телевидения.

И, наконец, первое место в рейтинге забрал сериал «Во все тяжкие» (Breaking Bad). В центре истории — школьный учитель химии Уолтер Уайт. Узнав о собственном смертельном диагнозе, он начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Постепенно герой превращается в одного из крупнейших наркоторговцев, сериал показывает его моральную трансформацию. Авторы рейтинга отмечают, что проект выделяется глубокой проработкой персонажей и драматургией, а финальный эпизод многие критики называют одним из лучших в истории телевидения.