EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы лучшие криминальные сериалы XXI века

2 минуты чтения 15:10

Американский онлайн-журнал Collider составил рейтинг 40 лучших криминальных сериалов XXI века. В него вошли проекты разных форматов, от классических полицейских драм до детективов и психологических триллеров. 

Десятую строчку рейтинга занял проект «Босх» (Bosch). Эта полицейская драма рассказывает о детективе полиции Лос-Анджелеса Гарри Босхе, который расследует сложные преступления и нередко пренебрегает правилами ради справедливости. Сериал основан на книгах американского писателя Майкла Коннелли, известен своей мрачной атмосферой и реалистичным изображением работы полиции.

На девятом месте — «Нарко» (Narcos), посвященный истории колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Проект рассказывает о стремительном росте наркоторговли в Колумбии в 1980-е годы, противостоянии картелей и силовиков, а также о влиянии криминального бизнеса на политику и общество.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

На восьмой позиции оказался исторический криминальный сериал «Подпольная империя» (Boardwalk Empire). Его действие разворачивается в США в эпоху сухого закона. В центре сюжета — влиятельный политик Наки Томпсон, который управляет городом и одновременно ведет незаконный бизнес.

Седьмое место занял сериал «Правосудие» (Justified). Он рассказывает о федеральном маршале Рэйлане Гивенсе, который возвращается из Майами в родной штат Кентукки и ведет борьбу с преступностью, используя нестандартные и иногда спорные методы. Сериал известен динамичным сюжетом и остроумными диалогами.

Шестую строчку редакция Collider отдала сериалу «Фарго» (Fargo), созданному по мотивам одноименного фильма братьев Коэн. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, происходящую в разные годы. Сериал сочетает детективную интригу с черным юмором и абсурдом.

На пятом месте оказался «Настоящий детектив» (True Detective). Это антологическая криминальная драма, в которой каждый сезон посвящен новому расследованию преступления. Первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном получил особенно высокие оценки критиков.

Сериал «Прослушка» (The Wire) разместился на четвертом месте. Его действие происходит в американском Балтиморе, а сюжет показывает тесную взаимосвязь между преступным миром, полицией, политикой и городскими институтами. Сериал часто называют одним из самых реалистичных проектов о преступности и социальной жизни в США.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Третью строчку занял британский сериал «Шерлок» (Sherlock), современная экранизация произведений Артура Конан Дойла. Сюжет переносит классические детективные истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в современный Лондон и сочетает традиционный детектив с динамичным повествованием.

«Клан Сопрано» (The Sopranos) — на втором месте. Он рассказывает о мафиозном боссе Тони Сопрано, который пытается совмещать управление преступной организацией с семейной жизнью и посещением психотерапевта. Проект считается одним из самых влиятельных в истории телевидения.

И, наконец, первое место в рейтинге забрал сериал «Во все тяжкие» (Breaking Bad). В центре истории — школьный учитель химии Уолтер Уайт. Узнав о собственном смертельном диагнозе, он начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Постепенно герой превращается в одного из крупнейших наркоторговцев, сериал показывает его моральную трансформацию. Авторы рейтинга отмечают, что проект выделяется глубокой проработкой персонажей и драматургией, а финальный эпизод многие критики называют одним из лучших в истории телевидения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок