EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Аналитики предупредили о подготовке России к срыву переговоров о мире в Украине

2 минуты чтения 12:41

Россия готовит почву для срыва мирных переговоров по Украине и собирается обвинить в этом США. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав слова представителей российских властей.

Так, в частности, они обратили внимание на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, который резко раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана. При этом министр обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать Ближний Восток и поссорить Иран со странами Персидского залива.

При этом Лавров выразил обеспокоенность тем, что США атакуют страны, с которыми ведут переговоры, упомянув удары по Ирану и Венесуэле, а также войну между Израилем и Ираном в 2025 году. По словам главы МИДа России, «дух» саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в 2025 году ослабевает.

По словам аналитиков ISW, Лавров является «умеренным» спикером Кремля, который доносит определенные послания от Москвы, воздерживаясь от чрезмерной критики Белого дома.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

В то же время другие российские политики и чиновники выступают с гораздо более резкими заявлениями. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Трампа в нападении на партнеров по переговорам, имея в виду Иран.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Россия может усомниться в способности США выступать в качестве «беспристрастного и честного» посредника в российско-украинских мирных переговорах. В то же время он заявил, что удары США по Ирану вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Аналитики ISW отмечают, что Кремль уже давно пытается затягивать мирные переговоры по Украине. При этом России приходится балансировать между попытками саботировать переговоры и риском принятия против нее новых американских санкций.

В то же время усилившаяся российская критика Вашингтона может свидетельствовать о том, что нападение США на Иран делает для Москвы трудным сохранение баланса между отношениями с Вашингтоном и своими союзниками.

По мнению аналитиков ISW, Россия может использовать резкую риторику против Вашингтона, чтобы в будущем переложить на США ответственность за возможный провал переговоров о мире в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам