Аналитики предупредили о подготовке России к срыву переговоров о мире в Украине

Россия готовит почву для срыва мирных переговоров по Украине и собирается обвинить в этом США. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав слова представителей российских властей.

Так, в частности, они обратили внимание на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, который резко раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана. При этом министр обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать Ближний Восток и поссорить Иран со странами Персидского залива.

При этом Лавров выразил обеспокоенность тем, что США атакуют страны, с которыми ведут переговоры, упомянув удары по Ирану и Венесуэле, а также войну между Израилем и Ираном в 2025 году. По словам главы МИДа России, «дух» саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в 2025 году ослабевает.

По словам аналитиков ISW, Лавров является «умеренным» спикером Кремля, который доносит определенные послания от Москвы, воздерживаясь от чрезмерной критики Белого дома.

В то же время другие российские политики и чиновники выступают с гораздо более резкими заявлениями. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Трампа в нападении на партнеров по переговорам, имея в виду Иран.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Россия может усомниться в способности США выступать в качестве «беспристрастного и честного» посредника в российско-украинских мирных переговорах. В то же время он заявил, что удары США по Ирану вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль уже давно пытается затягивать мирные переговоры по Украине. При этом России приходится балансировать между попытками саботировать переговоры и риском принятия против нее новых американских санкций.

В то же время усилившаяся российская критика Вашингтона может свидетельствовать о том, что нападение США на Иран делает для Москвы трудным сохранение баланса между отношениями с Вашингтоном и своими союзниками.

По мнению аналитиков ISW, Россия может использовать резкую риторику против Вашингтона, чтобы в будущем переложить на США ответственность за возможный провал переговоров о мире в Украине.