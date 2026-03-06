В ЕС испугались захвата власти в Украине пророссийскими силами

Власть в Украине, Молдове и Черногории может быть захвачена находящимися под контролем России политическими силами, если Евросоюз не изменит свой подход к приему новых членов. Так считает еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, ее слова публикует Bloomberg.

Она заявила, что подход, использовавшийся для приема новых стран в Евросоюз до 2022 года, более не соответствует политическим реалиями на континенте. Кос призвала страны ЕС быть готовыми адаптироваться и изменить правила, чтобы не допустить смену политического режима в других государствах.

Ранее агентство Reuters писало, что некоторые страны ЕС возражают против изменения критериев принятия в Евросоюз новых членов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украине можно разрешить вступить в ЕС на особых условиях — признав ее членом объединения, но ограничив доступ к финансированию и праву голоса до выполнения всех критериев.

Bloomberg отмечает, что против предоставления таких привилегий выступает не только Венгрия, регулярно заявляющая о несогласии с приемом Украины в ЕС и по обычной процедуре, но и Германия. Очередной раунд обсуждения этого вопроса состоится 19 марта на встрече лидеров стран ЕС.

При этом Кос не уверена, следует ли распространить упрощенную процедуру и на другие страны-кандидаты на вступление ВС, а не только на Украину. Еврокомиссар отметила, что согласовать новый механизм будет непросто — это решение потребует единогласного голосования 27 стран.

Кос отметила, что Украина продемонстрировала заметный прогресс в проведении реформ, необходимых для принятия в ЕС. Однако в последнее время темпы замедлились, а ряд необходимых законопроектов «застрял» в Верховной Раде.

Также она отметила замедление прогресса Сербии и Черногории — им тоже предстоит совершить ряд изменений прежде, чем ЕС согласится, что власти этих стран провели все необходимые реформы. Действия Кишинева Кос не прокомментировала.