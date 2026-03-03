EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали о сопротивлении ЕС ускоренному вступлению Украины

2 минуты чтения 17:01

Правительства стран Евросоюза оказывают сопротивление ускоренному вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов и чиновников.

Президент Украина Владимир Зеленский хочет, чтобы страна получила гарантии вступления в Евросоюз в 2027 году в рамках договоренностей о прекращении войны.

По мнению аналитиков, четкий план вступления в ЕС может стать важным аргументом для украинского руководства при продвижении мирного соглашения внутри страны, особенно если Киев не восстановит контроль над всеми территориями и не вступит в НАТО.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Однако, как сказали источники агентства, правительства стран ЕС, включая Францию и Германию, скептически относятся к возможной реформе процедуры вступления, которая позволила бы сократить сроки для Украины.

Сейчас это длительный и сложный процесс, который предполагает годы переговоров и реформ. Каждый этап требует одобрения всех 27 государств-членов. При этом Венгрия уже блокировала продвижение Украины на одной из первых стадий.

Среди опасений стран ЕС — риск того, что после вступления в союз Киев перестанет проводить реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Вице-премьер Украины Тарас Качка заявил Reuters, что Киев готов учитывать опасения партнеров. Он предложил создать систему мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов и предусмотреть переходный период перед получением сельхозсубсидий ЕС. При этом Качка подчеркнул важность назначения даты вступления, назвав это необходимым для «долговременного и справедливого мира в Европе».

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала за закрытыми дверями возможную реформу процесса — так называемое «обратное расширение», при котором Украина могла бы присоединиться к ЕС до выполнения всех критериев, но с ограниченным доступом к финансированию и принятию решений.

Тем не менее дипломаты отмечают отсутствие поддержки такой идеи и назначения конкретных сроков вступления. Фон дер Ляйен ранее заявила Зеленскому, что назвать дату вступления Украины в ЕС невозможно, хотя и отметила прогресс страны в проведении реформ.

Еврокомиссия, как ожидают собеседники Reuters, продолжит искать способы сближения с Киевом в ближайшие годы. Среди возможных вариантов эксперты называют постепенную интеграцию — расширение доступа к единому рынку и участие в программах ЕС без полноценного членства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок