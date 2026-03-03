СМИ узнали о сопротивлении ЕС ускоренному вступлению Украины

Правительства стран Евросоюза оказывают сопротивление ускоренному вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов и чиновников.

Президент Украина Владимир Зеленский хочет, чтобы страна получила гарантии вступления в Евросоюз в 2027 году в рамках договоренностей о прекращении войны.

По мнению аналитиков, четкий план вступления в ЕС может стать важным аргументом для украинского руководства при продвижении мирного соглашения внутри страны, особенно если Киев не восстановит контроль над всеми территориями и не вступит в НАТО.

Однако, как сказали источники агентства, правительства стран ЕС, включая Францию и Германию, скептически относятся к возможной реформе процедуры вступления, которая позволила бы сократить сроки для Украины.

Сейчас это длительный и сложный процесс, который предполагает годы переговоров и реформ. Каждый этап требует одобрения всех 27 государств-членов. При этом Венгрия уже блокировала продвижение Украины на одной из первых стадий.

Среди опасений стран ЕС — риск того, что после вступления в союз Киев перестанет проводить реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Вице-премьер Украины Тарас Качка заявил Reuters, что Киев готов учитывать опасения партнеров. Он предложил создать систему мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов и предусмотреть переходный период перед получением сельхозсубсидий ЕС. При этом Качка подчеркнул важность назначения даты вступления, назвав это необходимым для «долговременного и справедливого мира в Европе».

По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала за закрытыми дверями возможную реформу процесса — так называемое «обратное расширение», при котором Украина могла бы присоединиться к ЕС до выполнения всех критериев, но с ограниченным доступом к финансированию и принятию решений.

Тем не менее дипломаты отмечают отсутствие поддержки такой идеи и назначения конкретных сроков вступления. Фон дер Ляйен ранее заявила Зеленскому, что назвать дату вступления Украины в ЕС невозможно, хотя и отметила прогресс страны в проведении реформ.

Еврокомиссия, как ожидают собеседники Reuters, продолжит искать способы сближения с Киевом в ближайшие годы. Среди возможных вариантов эксперты называют постепенную интеграцию — расширение доступа к единому рынку и участие в программах ЕС без полноценного членства.