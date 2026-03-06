EN
Общество

Ученые рассказали об исчезающей в России вобле

2 минуты чтения 11:06

Популяция воблы в реке Волге практически исчезла. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Астраханского государственного заповедника. По их данным, доля воблы в контрольных уловах за 2025 год сократилась до 1%.

Одновременно в Волге сокращается количество и других видов рыб. Так, общий объем контрольных уловов уменьшился по сравнению с 2003 годом почти в четыре раза. Эксперты отмечают, что и красноперка, и вобла — мигрирующие виды, которые приходят в Волгу из Северного Каспия.

Значительное сокращение популяции этих видов в реке ученые связывают с ее обмелением и сопутствующим перегревом воды.

В то же время в отчете говорится о росте популяции горчака обыкновенного, который появился в низовьях Волги не более десяти лет назад. Согласно полученным данным, сейчас эта рыба составляет почти 90% от всей молоди в этой части реки, что оказывает дополнительное негативное влияние на популяцию воблы, так как она конкурирует с горчаком за пищевые ресурсы. При этом ученые отмечают, что промысловой ценности горчак не имеет, а во взрослом состоянии рыбы этого вида обычно не превышают семи сантиметров в длину.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

В апреле 2025 года газета The Guardian, ссылаясь на на данные британской НКО Marine Conservation Society, сообщила о приближении к критическим значениям мировых запасов скумбрии.

Эксперты организации предупредили, что в некоторых регионах популяции этого вида рыб скоро не смогут поддерживать свое воспроизводство. Причиной сложившейся ситуации, как сообщалось, стал систематический чрезмерный вылов скумбрии сразу в нескольких странах.

