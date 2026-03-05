Зумеры начали возрождать патриархат

Зумеры чаще представителей старших поколений придерживаются традиционных взглядов на гендерные роли и отношения в семье. К таким выводам пришли авторы международного исследования, проведенного компанией Ipsos совместно с Глобальным институтом женского лидерства при Королевском колледже Лондона. Данные публикует The Guardian.

В опросе приняли участие около 23 тысяч человек из 29 стран. Как выяснилось, почти треть мужчин-зумеров (33%) считают, что при принятии важных решений последнее слово должно оставаться за мужчиной. Столько же убеждены, что жена должна подчиняться мужу.

Согласно результатам исследования, представители поколения Z придерживаются традиционных взглядов примерно вдвое чаще, чем беби-бумеры. Среди мужчин старшего поколения лишь 13% согласились с утверждением, что жена должна всегда подчиняться мужу. Среди женщин такую позицию разделяют 18% представительниц поколения Z и 6% женщин-беби-бумеров.

Различия между поколениями проявились и в других вопросах. Например, почти четверть мужчин поколения Z (24%) считают, что женщинам не следует выглядеть слишком независимыми или самодостаточными. Среди мужчин поколения беби-бумеров такой точки зрения придерживаются 12%.

Отношение к сексуальным нормам также оказалось более консервативным среди молодых мужчин. Так, 21% мужчин поколения Z считают, что «настоящая женщина» не должна первой проявлять инициативу в сексуальных отношениях. Среди мужчин старшего поколения с этим согласны только 7%.

Более половины мужчин поколения Z (59%) также заявили, что от мужчин сегодня ожидают слишком многого в вопросах обеспечения гендерного равенства. Среди беби-бумеров такого мнения придерживаются 45%. Среди женщин аналогичную позицию выразили 41% представительниц поколения Z и 30% женщин старшего поколения.

При этом исследование выявило и некоторые противоречия во взглядах молодых мужчин. Несмотря на более традиционные представления о роли женщин, именно среди зумеров самая высокая доля тех, кто считает женщин с успешной карьерой более привлекательными для мужчин. С этим согласился 41% респондентов.

Руководитель исследования, профессор Хиджун Чун, считает, что рост более традиционных взглядов может быть связан с социальным и экономическим давлением на молодых мужчин. По ее словам, многие из них ощущают угрозу своему социальному положению и сталкиваются с ограниченными возможностями реализовать традиционную роль «кормильца».