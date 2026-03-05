Названы сроки запуска единой базы банковских карт россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала сроки создания единого реестра банковских карт россиян. По ее словам, система может заработать в 2027 году, пишет РИА «Новости».

Во время ежегодной встречи с представителями кредитных организаций Набиуллина заявила, что с 1 сентября текущего года должна заработать норма, ограничивающая количество карт на одного человека в одном банке. А после этого в течение года будет создана единая система учета платежных карт.

ЦБ анонсировал появление такой базы данных в прошлом году. Это предусмотрено во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 2.0», который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Всего он включает в себя около двух десятков инициатив. Среди них — ограничение количества банковских карт. Предполагается, что человек сможет оформить не более пяти карт в одном банке и не более 20 суммарно во всех кредитных организациях.

По словам Набиуллиной, такие ограничения должны помочь бороться с так называемыми дропперами, то есть посредниками, через которых мошенники выводят и обналичивают похищенные деньги. Она подчеркивала, что для большинства россиян новые правила не создадут неудобств, поскольку обычные пользователи не открывают десятки или сотни банковских карт.

По задумке, единый реестр позволит банкам видеть общее количество карт, оформленных на человека. Сейчас же каждая кредитная организация знает только о тех картах, которые выпустила сама, и, соответственно, не имеет полной картины.

В то же время специалисты указывают и на возможные риски инициативы. Одним из главных называют безопасность централизованной базы данных. В случае утечки такая система может представлять большую ценность для мошенников, чем разрозненные сведения, которые сейчас хранятся в отдельных банках.