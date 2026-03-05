EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы сроки запуска единой базы банковских карт россиян

2 минуты чтения 14:45

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала сроки создания единого реестра банковских карт россиян. По ее словам, система может заработать в 2027 году, пишет РИА «Новости».

Во время ежегодной встречи с представителями кредитных организаций Набиуллина заявила, что с 1 сентября текущего года должна заработать норма, ограничивающая количество карт на одного человека в одном банке. А после этого в течение года будет создана единая система учета платежных карт.

ЦБ анонсировал появление такой базы данных в прошлом году. Это предусмотрено во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 2.0», который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Всего он включает в себя около двух десятков инициатив. Среди них — ограничение количества банковских карт. Предполагается, что человек сможет оформить не более пяти карт в одном банке и не более 20 суммарно во всех кредитных организациях.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

По словам Набиуллиной, такие ограничения должны помочь бороться с так называемыми дропперами, то есть посредниками, через которых мошенники выводят и обналичивают похищенные деньги. Она подчеркивала, что для большинства россиян новые правила не создадут неудобств, поскольку обычные пользователи не открывают десятки или сотни банковских карт.

По задумке, единый реестр позволит банкам видеть общее количество карт, оформленных на человека. Сейчас же каждая кредитная организация знает только о тех картах, которые выпустила сама, и, соответственно, не имеет полной картины.

В то же время специалисты указывают и на возможные риски инициативы. Одним из главных называют безопасность централизованной базы данных. В случае утечки такая система может представлять большую ценность для мошенников, чем разрозненные сведения, которые сейчас хранятся в отдельных банках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок