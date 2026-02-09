EN
Экономика

Власти объяснили необходимость единой базы банковских карт россиян

22:47

Банк России подтвердил создание единого реестра, в котором будет находиться вся информация о банковских картах россиян. Это якобы нужно для того, чтобы отслеживать количество карт, оформленных в разных банках, сообщает РБК.

«В рамках проекта «Антифрод 2.0» по противодействию преступлениям в информационном пространстве мы прорабатываем создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках», — заявили в Центральном Банке.

Единый реестр будет запущен в течение года. Как отмечал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев, «все чувствительные моменты сняты», потому что Банк России и Минцифры «хорошо поработали» над созданием реестра.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, он же «Антифрод 2.0», правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. 9 февраля 2026 года комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.

В сам текст законопроекта вошло порядка 20 инициатив по защите граждан, включая ограничение по количеству банковских карт.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

В итоге депутатам на одобрение вынесли предложение: россиянам разрешат иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно.

