Общество

Названы самые распространенные ошибки мужчин при выборе подарка к 8 Марта

2 минуты чтения 10:58

Современная культура дарения подарков все больше склоняется к осознанному потреблению, поэтому выбор подарка на 8 Марта без учета его практичности является одной из самых распространенных ошибок мужчин. Об этом со ссылкой на арт-директора бренда Michel Kataná Наталью Семенову пишут «Известия».

Она посоветовала мужчинам не опираться только на визуальную привлекательность подарка. По словам Семеновой, эффектно выглядящая вещь должна иметь практическое применение в повседневной жизни, быть универсальной и сочетаться с гардеробом.

«Важную роль играет символика, связанная с историей отношений или значимыми воспоминаниями. Даже относительно простые подарки могут восприниматься гораздо сильнее, если в них присутствует личный смысл», — отметила Семенова. Она добавила, что эмоции, которые человек получает от подарка, часто оказываются более важным фактором, чем его стоимость.

Также она отметила, что мужчины часто спешат при выборе подарка — эту ошибку эксперт также назвала широко распространенной. Она посоветовала начинать этот процесс не в последние дни перед праздником — из-за этого часто покупается наиболее доступный подарок, а не тот, что соответствует предпочтениям человека. Кроме того, спешка мешает выразить и намерения самого поздравляющего.

Семенова посоветовала ответственнее относиться к моменту вручения подарка. Правильный подбор атмосферы, слов и внимание к деталям способны отвлечь партнера от сложностей рабочей рутины и помочь укрепить эмоциональную связь.  

Ранее СМИ рассказали о предпочтениях россиянок в подарках к 8 Марта. В топ-5 самых желанных подарков вошли букет любимых цветов (31%), новое впечатление (например, поездка или непривычная активность — 28%), оплата кредита или услуг ЖКХ (19%), массаж или восстановительные процедуры (17%), а также покупка, сделанная строго по заранее составленному списку желаемого (15%).

