Россиянки назвали желанные подарки к 8 Марта

Каждая пятая россиянка хотела бы получить на 8 Марта помощь с оплатой кредита или коммунальных услуг. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-опросов «Кукушка».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

В этом году в топ-5 самых желанных подарков к 8 Марта вошли букет любимых цветов (31%), впечатления — поездка, событие или активность (28%), оплата кредита или коммуналки (19%), массаж и восстановительные процедуры (17%), а также подарок из вишлиста — «ровно то, что я попросила» (15%).

Исследователи обратили внимание, что вариант с оплатой кредита или коммунальных счетов оказался для респонденток более значимым, чем билеты на концерт, творческий мастер-класс или спа-процедуры. Почти каждая пятая участница опроса предпочла бы практическую помощь романтическим или символическим подаркам. В компании отметили, что женщины чаще ожидают не конкретный материальный предмет, а проявление заботы и поддержки. Тем не менее традиционный формат поздравления по-прежнему остается востребованным — чаще всего респондентки называли букет любимых цветов.

Ранее другое исследование показало, что мужчины чаще всего выбирают в качестве подарков на 8 Марта цветы и конфеты. Такой вариант назвали 64% опрошенных. На втором месте — теплые слова и виртуальные поздравления (38%), на третьем — деньги (35%). Также в числе популярных подарков оказались парфюмерия и косметика (29%), ювелирные изделия (21%) и подарочные сертификаты (18%).

В исследовании платформы «Кукушка» также изучили ожидания мужчин к 23 Февраля. Как показал опрос, мужчины чаще ориентируются на практичные и функциональные подарки.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания? Мир 12 минут чтения

Среди желаемых вариантов — полезный гаджет или аксессуар (33%), качественная вещь для повседневной жизни (29%), билеты на спортивное или культурное событие (15%), подписка на медиа без рекламы (13%) и сертификат с учетом интересов (13%). Абонемент в спортзал и доступ к образовательным платформам набрали по 9% голосов. Подписку на ИИ-сервисы хотели бы получить 5% опрошенных, а «что-то креативное и прикольное» выбрали лишь 2%.

Исследователи отмечают, что в отличие от женщин, которые сочетают запрос на традиционные знаки внимания с ожиданием заботы, мужчины чаще делают выбор в пользу подарков, которые можно встроить в повседневную жизнь.