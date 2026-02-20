EN
Общество

Россиянки назвали желанные подарки к 8 Марта

11:47

Каждая пятая россиянка хотела бы получить на 8 Марта помощь с оплатой кредита или коммунальных услуг. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-опросов «Кукушка».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

В этом году в топ-5 самых желанных подарков к 8 Марта вошли букет любимых цветов (31%), впечатления — поездка, событие или активность (28%), оплата кредита или коммуналки (19%), массаж и восстановительные процедуры (17%), а также подарок из вишлиста — «ровно то, что я попросила» (15%).

Исследователи обратили внимание, что вариант с оплатой кредита или коммунальных счетов оказался для респонденток более значимым, чем билеты на концерт, творческий мастер-класс или спа-процедуры. Почти каждая пятая участница опроса предпочла бы практическую помощь романтическим или символическим подаркам. В компании отметили, что женщины чаще ожидают не конкретный материальный предмет, а проявление заботы и поддержки. Тем не менее традиционный формат поздравления по-прежнему остается востребованным — чаще всего респондентки называли букет любимых цветов.

Ранее другое исследование показало, что мужчины чаще всего выбирают в качестве подарков на 8 Марта цветы и конфеты. Такой вариант назвали 64% опрошенных. На втором месте — теплые слова и виртуальные поздравления (38%), на третьем — деньги (35%). Также в числе популярных подарков оказались парфюмерия и косметика (29%), ювелирные изделия (21%) и подарочные сертификаты (18%).

В исследовании платформы «Кукушка» также изучили ожидания мужчин к 23 Февраля. Как показал опрос, мужчины чаще ориентируются на практичные и функциональные подарки.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Среди желаемых вариантов — полезный гаджет или аксессуар (33%), качественная вещь для повседневной жизни (29%), билеты на спортивное или культурное событие (15%), подписка на медиа без рекламы (13%) и сертификат с учетом интересов (13%). Абонемент в спортзал и доступ к образовательным платформам набрали по 9% голосов. Подписку на ИИ-сервисы хотели бы получить 5% опрошенных, а «что-то креативное и прикольное» выбрали лишь 2%.

Исследователи отмечают, что в отличие от женщин, которые сочетают запрос на традиционные знаки внимания с ожиданием заботы, мужчины чаще делают выбор в пользу подарков, которые можно встроить в повседневную жизнь.

