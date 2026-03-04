EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные у россиян песни в караоке

2 минуты чтения 12:42

Медиа «Афиша Daily» опубликовало результаты опроса россиян о самой популярной у них песне для исполнения в караоке. Его провел сервис «Кион Музыка».

Первое место в рейтинге заняла композиция «Все для тебя» исполнителя Стаса Михайлова. Вторую и третью строчки заняли песни «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» группы «Жуки».

С четвертого по десятое место, согласно данным «Кион Музыка», в рейтинге расположились композиции «Оружие» группы «Пицца», «Босая» дуэта «#2Маши», «Солнышко» коллектива «Демо», «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Асти и «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».

Также журналисты назвали список из 10 регионов, представители которых чаще заявляли о любви к исполнению песен в караоке. Первые три строчки заняли Марий Эл, Тува и Камчатский край. 

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

В десятку также вошли Калининградская область, Новгородская, Вологодская и Мурманская области, Хакасия, Курская и Ульяновская области. Исследователи отметили, что интерес к пению в караоке у россиян возрастает в теплое время года. 

Ранее «Кион Музыка» и Mamba провели исследование, в ходе которого выяснили, что россияне считают самой романтичной песней на русском языке композицию «Я буду всегда с тобой», которую исполняют Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Исследователи также опубликовали данные по средним предпочтениям представителей различных поколений — у зумеров победившая композиция оказалась иной. Они выбрали трек «Комната культуры» исполнителя Жени Трофимова. При этом такого трека среди композиций Трофимова на платформе «Яндекс Музыка» нет, а название «Комната культуры» принадлежит музыкальной группе, солистом и основателем которой является сам Трофимов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок