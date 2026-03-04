Названы самые популярные у россиян песни в караоке

Медиа «Афиша Daily» опубликовало результаты опроса россиян о самой популярной у них песне для исполнения в караоке. Его провел сервис «Кион Музыка».

Первое место в рейтинге заняла композиция «Все для тебя» исполнителя Стаса Михайлова. Вторую и третью строчки заняли песни «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» группы «Жуки».

С четвертого по десятое место, согласно данным «Кион Музыка», в рейтинге расположились композиции «Оружие» группы «Пицца», «Босая» дуэта «#2Маши», «Солнышко» коллектива «Демо», «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Асти и «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».

Также журналисты назвали список из 10 регионов, представители которых чаще заявляли о любви к исполнению песен в караоке. Первые три строчки заняли Марий Эл, Тува и Камчатский край.

В десятку также вошли Калининградская область, Новгородская, Вологодская и Мурманская области, Хакасия, Курская и Ульяновская области. Исследователи отметили, что интерес к пению в караоке у россиян возрастает в теплое время года.

Ранее «Кион Музыка» и Mamba провели исследование, в ходе которого выяснили, что россияне считают самой романтичной песней на русском языке композицию «Я буду всегда с тобой», которую исполняют Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Исследователи также опубликовали данные по средним предпочтениям представителей различных поколений — у зумеров победившая композиция оказалась иной. Они выбрали трек «Комната культуры» исполнителя Жени Трофимова. При этом такого трека среди композиций Трофимова на платформе «Яндекс Музыка» нет, а название «Комната культуры» принадлежит музыкальной группе, солистом и основателем которой является сам Трофимов.