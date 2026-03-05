Россиян предупредили о резком подорожании импортных товаров из-за войны в Иране

В ближайшие два месяца в России могут резко подорожать импортные товары. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, в случае затяжной войны в Иране рост цен может составить 15–30%.

Эксперты утверждают, что сильнее всего подорожание затронет технику компаний Apple, Samsung и Sony, промышленное оборудование, а также автозапчасти для европейских и американских автомобилей.

Причиной возможного роста цен стало обострение ситуации в Ормузском проливе. Это стратегически важный маршрут, через который проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительная доля контейнерных грузов. 4 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран фактически прекратил движение судов через Ормузский пролив.

Такая ситуация напрямую ударила по главному перевалочному пункту — ОАЭ.

«Через ОАЭ проходило от 40 до 60% всего, что везли в Россию по альтернативным каналам после введения санкций: техника Apple, электроника Samsung, Sony, автозапчасти для европейских марок, промышленное оборудование, часть продовольствия», — рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По словам руководителя практики по международному бизнесу и финансам, партнера 5D Consulting Михаила Никитина, грузовой трафик через пролив уже рухнул на 70%.

Нарушение привычных маршрутов автоматически увеличивает сроки доставки и стоимость перевозок. Как объяснил представитель «Альянс Тракс» Алексей Иванов, если раньше грузы из ОАЭ направлялись в Новороссийск напрямую, то теперь суда вынуждены либо разгружаться в портах Омана с последующей перевалкой, либо идти в обход Африки. По словам Иванова, любой из этих вариантов добавляет к логистической себестоимости 20–35%.

Эксперты предупредили, что бизнес уже начал закладывать возросшие расходы в конечную стоимость товаров.