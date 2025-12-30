Экспорт российского газа в Европу рухнул до минимума за полвека

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44%, достигнув самого низкого уровня с начала 1970-х годов. Об этом рассказало британское агентство Reuters со ссылкой на данные европейской газотранспортной группы Entsog.

В этом году «Газпром» поставил в Европу 18 миллиардов кубометров газа через газопровод «Турецкий поток». Этот объем сопоставим с цифрами, которые были в начале 1970-х — в первые годы экспорта сибирского газа на Запад.

Так, в 1973 году Советский Союз поставил в Европу 6,8 миллиарда кубометров газа, а в 1975 году — 19,3 миллиарда кубометров. Пик экспорта российского газа был зафиксирован в 2018-2019 годах, когда «Газпром» экспортировал более 175-180 миллиардов кубометров в год.

Такое значительное падение уровня экспорта газа в Европу связано с прекращением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а также с тем, что Европейский союз постепенно сокращает импорт топлива из России, отметило Reuters.

Единственный оставшийся способ доставить газ в Европу — «Турецкий поток». Турция получает через него около 20 миллиардов кубометров топлива в год. В 2025-м объем поставок по газопроводу вырос на 7%. Помимо Турции, газ через «Турецкий поток» получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует в Европу сжиженный природный газ (СПГ), который перевозят на танкерах, и остается вторым по величине поставщиком газа в Европейский союз после США, напомнило Reuters.