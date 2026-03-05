Кремль разъяснил угрозу Путина остановить поставки газа в Европу

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о возможном уходе России с газового рынка Европы. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишут РБК и РИА «Новости».

По словам Пескова, в Москве видят признаки того, что Европа задумывается о продлении срока вступления в силу запрета на поставки СПГ из России. Предложение же Путина прекратить поставки газа пока прорабатываются, а решение по нему власти еще не приняли, добавил Песков.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что Кремль не видит изменений в политике ЕС по газопроводу «Северный поток». Официально ЕС пока не заявлял о желании отложить вступление в силу запрета на импорт российского газа, не сообщалось и о намерениях Евросоюза заложить больше времени на закупку СПГ из России.

Владимир Путин предложил досрочно прекратить поставки газа в Европу 4 марта, эти слова он произнес в интервью пропагандисту и сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину. По его мнению, Россия может воспользоваться ситуацией на мировых рынках и закрепиться на них вместо того, чтобы ждать вступления в силу запретов ЕС на импорт российских энергоносителей.

ЕС планирует поэтапно вводить ограничения на импорт газа из России — первое из них заработает 25 апреля. К этой дате страны Евросоюза должны отказаться от краткосрочных контрактов на поставку СПГ. До 17 июня аналогичная мера должна быть применена и по отношению к трубопроводному российскому газу.

Запрет на поставки СПГ по долгосрочным контрактам появится 1 января 2027 года, импортировать трубопроводный газ по такому типу соглашений можно будет до 30 сентября того же года. При этом ЕС предусмотрел ряд исключений из этого правила — запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам может быть снят на четыре недели, если одна из стран ЕС объявит чрезвычайное положение. Если же к концу сентября 2027 года Евросоюз не справится с наполнением своих хранилищ, закупки трубопроводного газа могут продлиться до 1 ноября.