Школьник от скуки подмешал химический реактив в напиток и угостил им одноклассников

В деревне Куюки в Татарстане ученик седьмого класса лицея «Алгоритм» отравил трех своих одноклассников, сообщает Администрация Пестречинского района. По данным полиции, школьник «от скуки» подмешал им в напиток неизвестное химическое вещество.

Инцидент произошел 21 января. В тот вечер в полицию поступило сообщение о госпитализации трех школьников с признаками отравления. Как выяснилось, семиклассник принес с собой в школу реактив из игрового химического набора, подмешал его в напиток и предложил выпить его троим одноклассникам.

«Полицейские выяснили, что в газировку мальчик от скуки добавил химический реактив и не предупредил об этом одноклассников», — говорится в сообщении полиции.

По факту случившегося на мать подростка полиция составила административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (ст. 5.35 КоАП). Сообщается, что решение в отношении самого школьника примет районная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Администрация Пестречинского района сообщает, что пострадавшие получают лечение в больнице, их жизни и здоровью «ничего не угрожает».

«Администрация лицея находится на связи с родителями. Совместно с компетентными службами устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении местных властей.

Сегодня утром, 22 января, ученик седьмого класса пришел в лицей № 37 в Нижнекамске и напал с ножом на уборщицу. Пострадавшую госпитализировали и наложили восемь швов на руку, пишут «Известия».

СМИ утверждают, что причиной сегодняшнего нападения стала личная драма лицеиста. По данным Baza, подросток пришел в школу в тактическом разгрузочном жилете, на котором написал имя и дату смерти недавно погибшей девочки, с которой он общался. Сообщалось, что семиклассник был влюблен в нее, однако взаимности не получал.