В Госдуме заявили о способности женщин «спокойно» родить троих детей за 5 лет

Депутат Госдумы от Башкортостана Римма Утяшева заявила, что двадцатилетние девушки могут за пять лет родить троих детей, не испытывая при этом серьезных трудностей. Таким мнением она поделилась на встрече по теме «Укрепление института семьи, повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Республике Башкортостан».

«Как врач-акушер-гинеколог говорю: 22–27 лет — вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47 на ваше желание. Женщина может рожать до 47», — заявила она.

При этом, говоря о мужчинах, парламентарий отметила, что их репродуктивные возможности считаются практически неограниченными. «Ну, про мужчин не говорим, считается, что у мужчин репродуктивное здоровье бесконечно», — утверждает Утяшева.

На встрече также присутствовали и выступили представители министерства здравоохранения, семьи, труда и социальной защиты населения, просвещения и молодежной политики, сообщает ТАСС. По итогам собрания, будут разработаны рекомендации по улучшению демографической ситуации в республике.

Ранее депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер заявил, что женщина обязана родить ребенка даже если она забеременела им в результате изнасилования.

«Все, что касается изнасилований, — это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняет, что это живая жизнь и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие», — сказал единоросс.

Сейчас в России, по его словам, есть много пар, которые по разным причинам не могут зачать ребенка и готовы принять младенца в свою семью. Поэтому с женщиной, забеременевшей в результате изнасилования, необходимо проводить психологические консультации, заявил депутат.