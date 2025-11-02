Единоросс посоветовал женщинам рожать детей после изнасилования и отдавать их в другие семьи

Депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер, отвечая на вопрос корреспондента ОТВ о желании женщин сделать аборт после изнасилования, заявил, что вместо этого им следует родить ребенка и отдать его в другую семью, передают портал «Екатеринбург онлайн» и «Вечерние ведомости».

«Все, что касается изнасилований, — это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняет, что это живая жизнь и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие», — заявил единоросс.

По его словам, в России сейчас много пар, которые по каким-либо причинам не могут зачать ребенка и которые, по мнению Вегнера, будут готовы взять младенца в свою семью. Депутат считает, что нужно согласиться с женщиной, которая не хочет воспитывать ребенка от насильника, и провести с ней психологическую работу.

«Очередь на усыновление маленьких детей очень большая. <…> Этот ребенок может жить в другой семье, с которой мы можем проводить работу, готовить ее психологически, поддерживать. Психолог будет объяснять женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, так Господу было угодно», — добавил Вегнер.

Ранее единоросс выступил с другим заявлением. Он утверждал, что за аборты зачастую несут ответственность мужчины, которые «залезают» на женщин, поэтому в качестве наказания Вегнер предложил «отрезать им хрен». Кроме того, депутат предложил вести публичный список людей, осужденных за педофилию.