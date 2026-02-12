EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне выбрали самую романтичную песню

2 минуты чтения 09:41

Самой романтичной песней на русском языке оказалась композиция «Я буду всегда с тобой», которую исполняют Леонид Агутин и Анжелика Варум. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на опрос «КИОН Музыка» и Mamba.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Исследование проводилось перед Днем всех влюбленных среди россиян. Песню назвало самой романтичной большинство респондентов из числа миллениалов, бумеров и представителей поколения X. У зумеров победившая композиция отличается.

Люди в возрасте от 18 до 28 лет посчитали самой романтичной песней на русском языке трек «Комната культуры» исполнителя Жени Трофимова, пишет издание. При этом такого трека среди композиций Трофимова на платформе «Яндекс Музыка» нет, а название «Комната культуры» принадлежит музыкальной группе, солистом и основателем которой является сам Трофимов.

Также во время опроса россияне назвали представителей шоу-бизнеса, с которыми они хотели бы завести отношения. Самые популярные ответы у представителей разных поколений отличались, сообщается в материале.

Так, мужчины-бумеры чаще всего называли Наталью Ветлицкую, представители поколения X Полину Гагарину, миллениалы Люсю Чеботину, а зумеры — Клаву Коку. Респонденты-женщины среди поколения X и миллениалов отметили Басту, зумеры назвали Егора Крида, а бумеры Александра Маршала.

Ранее россияне также назвали самый романтичный музыкальный жанр. По данным платформы «Яндекс Музыка», 72% треков в поп-музыке посвящены любви. Россияне также выделили среди представителей этого направления Artik&Asti, Юру Шатунова и NЮ.

На второй строчке оказался шансон, здесь романтическими оказались 28% процентов песен. На 1% от этого жанра отстал рэп. При этом печальных песен о любви в музыке оказалось в пять раз больше, чем радостных, отмечается в тексте исследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть