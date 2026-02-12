Россияне выбрали самую романтичную песню

Самой романтичной песней на русском языке оказалась композиция «Я буду всегда с тобой», которую исполняют Леонид Агутин и Анжелика Варум. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на опрос «КИОН Музыка» и Mamba.

Исследование проводилось перед Днем всех влюбленных среди россиян. Песню назвало самой романтичной большинство респондентов из числа миллениалов, бумеров и представителей поколения X. У зумеров победившая композиция отличается.

Люди в возрасте от 18 до 28 лет посчитали самой романтичной песней на русском языке трек «Комната культуры» исполнителя Жени Трофимова, пишет издание. При этом такого трека среди композиций Трофимова на платформе «Яндекс Музыка» нет, а название «Комната культуры» принадлежит музыкальной группе, солистом и основателем которой является сам Трофимов.

Также во время опроса россияне назвали представителей шоу-бизнеса, с которыми они хотели бы завести отношения. Самые популярные ответы у представителей разных поколений отличались, сообщается в материале.

Так, мужчины-бумеры чаще всего называли Наталью Ветлицкую, представители поколения X Полину Гагарину, миллениалы Люсю Чеботину, а зумеры — Клаву Коку. Респонденты-женщины среди поколения X и миллениалов отметили Басту, зумеры назвали Егора Крида, а бумеры Александра Маршала.

Ранее россияне также назвали самый романтичный музыкальный жанр. По данным платформы «Яндекс Музыка», 72% треков в поп-музыке посвящены любви. Россияне также выделили среди представителей этого направления Artik&Asti, Юру Шатунова и NЮ.

На второй строчке оказался шансон, здесь романтическими оказались 28% процентов песен. На 1% от этого жанра отстал рэп. При этом печальных песен о любви в музыке оказалось в пять раз больше, чем радостных, отмечается в тексте исследования.