Политика

Мэр Москвы объявил о массовых увольнениях чиновников из-за проблем с бюджетом

16:15

В Москве число чиновников сократят на 15%. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин по итогам рассмотрения на президиуме правительства столицы вопросов исполнения бюджета за январь–февраль текущего года, передает РБК.

По словам Собянина, сокращение коснется государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. В то же время увольнять не будут сотрудников, предоставляющих социальные услуги населению, добавил глава города.

Решение принято «в условиях замедления динамики роста бюджетных доходов», подчеркнул мэр Москвы. По его словам, за первые два месяца года доходы Москвы выросли на 2%, тогда как при формировании бюджета закладывался рост на уровне 6,5%.

Собянин отметил, что в сложившихся условиях правительство города намерено продолжить реализацию стратегической программы развития столицы, обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств и финансирование поддержки совместных мероприятий с Минобороны.

Кроме того, в Москве планируется оптимизировать расходы на финансирование инвестиционной программы на 2026 год — траты на это направление, по словам главы города, сократятся на 10%.

Эти решения помогут оптимизировать расходы городского бюджета, гарантировать выполнение социальных обязательств перед горожанами, сохранить высокий уровень предоставления услуг, реализовать стратегические мероприятия, а также сохранить расходы, направленные на помощь Минобороны и военным, пояснил Собянин.

