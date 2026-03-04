EN
Общество

СМИ узнали о крупном займе российской оборонки у матери богатейшего чиновника

2 минуты чтения 14:44 | Обновлено: 15:15

Группа компаний «Сфера», объединяющая и финансирующая ряд оборонных предприятий России, в 2022 году заняла у матери вице-премьера Дениса Мантурова Тамары 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишут «Важные истории».

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

При этом в 2022-2025 годах «Сфера» вернула женщине займы с процентами на сумму в 3,28 миллиарда рублей. Журналисты считают, что некоторые из договоров займа могли быть переуступлены женщине другими заемщиками, но в документации самой компании прямого подтверждения этому нет. 

В некоторых документах «Сферы» прямо упоминаются цессии, так официально называется уступка права требования средств с заемщика. С помощью этой процедуры Тамара Мантурова могла получить возможность требовать у «Сферы» выплату средств, одолженных другим человеком. 

При этом журналисты отмечают, что им неизвестно, у кого мать вице-премьера могла приобрести такое право и на каких условиях. Группой «Сфера» владеет давний знакомый и партнер ее сына банкир Виктор Григорьев. Он и Мантуров на вопросы журналистов не ответили. 

Ранее расследовательский проект «Система» выяснил, что возле элитного подмосковного поселка «Пирогово» идет строительство храмового комплекса с подземным некрополем для попечителей и вертолетной площадкой.

Инициатором строительства собеседники «Системы» назвали Мантурова. Для него власти Московской области согласовали вырубку «Леса Победы», высаженного в честь ветеранов Великой Отечественной войны. 

При этом комплекс строится вне поселка — возведение внутри Пирогово стало невозможным из-за поля для гольфа. Мантурова называют богатейшим чиновником в российском правительстве с опорой на данные о доходах представителей власти — в 2021 году он заработал 704,6 миллиона рублей.

