СМИ узнали о крупном займе российской оборонки у матери богатейшего чиновника

Группа компаний «Сфера», объединяющая и финансирующая ряд оборонных предприятий России, в 2022 году заняла у матери вице-премьера Дениса Мантурова Тамары 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишут «Важные истории».

При этом в 2022-2025 годах «Сфера» вернула женщине займы с процентами на сумму в 3,28 миллиарда рублей. Журналисты считают, что некоторые из договоров займа могли быть переуступлены женщине другими заемщиками, но в документации самой компании прямого подтверждения этому нет.

В некоторых документах «Сферы» прямо упоминаются цессии, так официально называется уступка права требования средств с заемщика. С помощью этой процедуры Тамара Мантурова могла получить возможность требовать у «Сферы» выплату средств, одолженных другим человеком.

При этом журналисты отмечают, что им неизвестно, у кого мать вице-премьера могла приобрести такое право и на каких условиях. Группой «Сфера» владеет давний знакомый и партнер ее сына банкир Виктор Григорьев. Он и Мантуров на вопросы журналистов не ответили.

Ранее расследовательский проект «Система» выяснил, что возле элитного подмосковного поселка «Пирогово» идет строительство храмового комплекса с подземным некрополем для попечителей и вертолетной площадкой.

Инициатором строительства собеседники «Системы» назвали Мантурова. Для него власти Московской области согласовали вырубку «Леса Победы», высаженного в честь ветеранов Великой Отечественной войны.



При этом комплекс строится вне поселка — возведение внутри Пирогово стало невозможным из-за поля для гольфа. Мантурова называют богатейшим чиновником в российском правительстве с опорой на данные о доходах представителей власти — в 2021 году он заработал 704,6 миллиона рублей.