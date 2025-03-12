СМИ: для богатейшего российского чиновника строят огромный храм с VIP-склепом

Возле элитного подмосковного поселка «Пирогово» идет строительство храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы с подземным некрополем для попечителей и вертолетной площадкой. Для этой стройки власти Московской области даже согласовали вырубку «Леса Победы», высаженного в честь ветеранов. «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода» — изучила связь православной стройки с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, семья которого стала основным землевладельцем в «Пирогово».

Мантуров поселился в «Пирогово» в конце 2000-х. Его семье принадлежит четыре объекта в этом поселке на общую сумму около 10 миллиардов рублей, сообщал в 2022 году «Собеседник». Также в этом поселке есть недвижимость главы Ростеха Сергея Чемезова, олигарха Романа Абрамовича и главы администрации Владимира Путина Антона Вайно.

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Один из подрядчиков, участвовавших в возведении храма, рассказал «Системе», что инициатором строительства «вполне заслуженно» считается Мантуров. Другой подрядчик указал на связь чиновника с архитектором Андреем Анисимовым, который руководил этим проектом, но в 2022 году выступил против вторжения в Украину и покинул Россию.

Источник «Системы» рассказал, что заказчик в 2018 или 2019 году попросил Анисимова построить храм, похожий на Петропавловский храм РПЦ в Карловых Варах. По его словам, на другие предложения архитектору сказали: «Нет, только так». Журналисты отмечают, что Мантуров не раз был в Чехии, в том числе в должности сопредседателя российско-чешской межправительственной комиссии.

«Система» нашла на сайте архитектурного бюро «ПроХрам», которое участвовало в строительстве, эскизы склепа на цокольном этаже «храма Мантурова». Источники издания назвали это место полноценным «нижним храмом», больше похожим не на склеп, а на римские некрополи.

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Строительство храмового комплекса вблизи коттеджного поселка началось в 2020 году. Местный житель объяснил «Системе», что в самом поселке было мало места для такого проекта: стройке мешает поле для гольфа.

Лесопарк в пяти минутах езды от «Пирогово» начали расчищать под строительство храма в 2017 году. Через год жители высадили на освободившемся пустыре «Лес Победы» в честь ветеранов. Один из подрядчиков рассказал журналистам, что еще через год от этих посадок почти ничего не осталось. В 2020 году рабочие с помощью тракторов окончательно уничтожили патриотический парк. Возмущенные местные жители выяснили, что вырубку согласовали подмосковные власти.