EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперты заявили об эпидемии детского ожирения

2 минуты чтения 19:05

В мире началась эпидемия детского ожирения, заявили во Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF).

Сейчас 180 миллионов детей по всему миру страдают от этого заболевания, а к 2040 году их число вырастет до 227 миллионов, прогнозирует федерация. Ожирение может вызвать у ребенка ранние признаки сердечных заболеваний, диабета и заболеваний печени, отметили в WOF.

Как говорится в докладе, высокий уровень детского ожирения наблюдается как в странах с высоким уровнем жизни, к примеру, в Австралии, Греции и Аргентине, так и в странах, где уровень жизни низкий, таких как Папуа-Новая Гвинея, Албания и Алжир.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

В 2000 году Россия была на седьмом месте среди стран по уровню ожирения, однако в 2024 году перестала входить даже в топ-20. В прошлом году в стране этим заболеванием, по данным федерации, страдали 2,259 миллиона детей в возрасте от пяти до десяти лет и 2,849 миллиона подростков в возрасте от десяти до 19 лет.

Среди основных причин ожирения у детей эксперты назвали наличие этого заболевания или диабета у матерей, курение во время беременности, недостаточное грудное вскармливание, некачественное питание в детских садах и школах, повышенное потребление продуктов с большим количеством сахара и сахарозаменителей, недостаток физической активности и повышенное потребление ультрапереработанной пищи.

Всемирная федерация по борьбе с ожирением призвала власти стран заняться устранением основных причин детского ожирения, то есть наладить эффективную диагностику, лечение и питание среди матерей и детей, а также профилактику борьбы с курением и алкоголизмом.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Эксперты федерации рекомендовали сделать меню в школах и детских садах более здоровым, а также поощрять среди детей и подростков активный образ жизни и занятия физкультурой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок