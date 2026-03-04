Эксперты заявили об эпидемии детского ожирения

В мире началась эпидемия детского ожирения, заявили во Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF).

Сейчас 180 миллионов детей по всему миру страдают от этого заболевания, а к 2040 году их число вырастет до 227 миллионов, прогнозирует федерация. Ожирение может вызвать у ребенка ранние признаки сердечных заболеваний, диабета и заболеваний печени, отметили в WOF.

Как говорится в докладе, высокий уровень детского ожирения наблюдается как в странах с высоким уровнем жизни, к примеру, в Австралии, Греции и Аргентине, так и в странах, где уровень жизни низкий, таких как Папуа-Новая Гвинея, Албания и Алжир.

В 2000 году Россия была на седьмом месте среди стран по уровню ожирения, однако в 2024 году перестала входить даже в топ-20. В прошлом году в стране этим заболеванием, по данным федерации, страдали 2,259 миллиона детей в возрасте от пяти до десяти лет и 2,849 миллиона подростков в возрасте от десяти до 19 лет.

Среди основных причин ожирения у детей эксперты назвали наличие этого заболевания или диабета у матерей, курение во время беременности, недостаточное грудное вскармливание, некачественное питание в детских садах и школах, повышенное потребление продуктов с большим количеством сахара и сахарозаменителей, недостаток физической активности и повышенное потребление ультрапереработанной пищи.

Всемирная федерация по борьбе с ожирением призвала власти стран заняться устранением основных причин детского ожирения, то есть наладить эффективную диагностику, лечение и питание среди матерей и детей, а также профилактику борьбы с курением и алкоголизмом.

Эксперты федерации рекомендовали сделать меню в школах и детских садах более здоровым, а также поощрять среди детей и подростков активный образ жизни и занятия физкультурой.