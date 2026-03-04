EN
Домашние собаки насмерть загрызли женщину при попытке защитить от них сына

2 минуты чтения 19:03

В Калифорнии три собаки загрызли женщину, когда она пыталась защитить от них своего пятилетнего сына. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

Погибшую звали Эмили Панукo, ей было 26 лет. Она жила в городе Паркер в штате Аризона. В конце февраля женщина приехала вместе с сыном в дом своей матери в поселке, расположенном на границе штатов Аризона и Калифорния. По данным полиции, она хотела показать ребенку недавно родившихся щенков.

Щенки, которым было около недели, находились в картонной коробке возле входной двери дома. Когда мальчик подошел, чтобы их погладить, три взрослые собаки, среди которых была и мать щенков, внезапно напали на него.

По данным следствия, Эмили Панукo попыталась закрыть сына собой. В результате нападения она получила множественные укусы и умерла на месте. Ребенок также пострадал, у него обнаружили два рваные раны. Мальчика доставили в больницу, где оказали помощь, после чего выписали.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

После нападения собак изъяла служба контроля за животными. Позднее их усыпили. Породу животных власти не раскрывают. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Родственники и друзья погибшей организовали сбор средств на платформе GoFundMe. В описании кампании Панукo называют «преданной матерью», которая работала в библиотеке и «коснулась жизни многих детей и семей». По словам близких, у нее остались двое детей. Помимо пострадавшего мальчика, есть еще семимесячный младенец.

Осенью прошлого года двухмесячный ребенок погиб после нападения собаки на территории частного дома в Подмосковье. Сообщалось, что пес породы аляскинский маламут перевернул коляску с младенцем во дворе и загрыз его. По данным СМИ, в том случае семья также приехала погостить к родителям, у которых проживала собака.

