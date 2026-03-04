EN
Apple стала блокировать аккаунты депутатам Госдумы

22:00

Блокировка аккаунтов в экосистеме Apple коснулась депутатов Госдумы. На анонимной основе о проблемах с блокировками рассказали три народных избранника, сообщают «Ведомости».

«То, что депутаты Госдумы еще не отказались сами от продукции Аpple, уже смотрится как проявление двоемыслия. Хотя я их понимаю. Продукция качественная, от привычек отказываться сложно. Может, блокировка аккаунтов кого-то подтолкнет. Если аккаунт заблокирован из-за санкций, всегда есть техника на Android», — заявил в разговоре с изданием политолог Константин Калачев.

Один из «пострадавших» депутатов, включенных в санкционный список США, рассказал, что пробовал оплатить подписку, после чего ему пришло уведомление о блокировке. Второй получил подобное сообщение спонтанно.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

В свою очередь, единоросс Виталий Милонов заявил, что у него нет аккаунтов в Apple, но, как отмечает издание, Милонов приобрел популярный оранжевый iPhone вскоре после его презентации осенью 2025 года. Однако депутат заявил, что это «плохой» смартфон.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов рассказал «Ведомостям», что с точки зрения здравого смысла Apple «было бы куда уместнее продолжать поддерживать технику депутатов и представителей других государственных органов». Таким образом компания могла бы рассчитывать на быстрый и «спокойный» возврат на российский рынок.

Ранее стало известно, что Apple стала блокировать полностью или частично аккаунты россиян из-за совпадения с данными людей из санкционного списка США. Ограничения приводят к тому, что пользователи лишаются возможности оплачивать покупки в App Store.

