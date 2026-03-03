Зумеры стали использовать СДВГ ради поблажек на работе

Все больше молодых врачей заявляют о наличии у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексии и других особенностей развития. Многие делают это для того, что добиться освобождения от ночных смен и дежурств, считают в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, с начала пандемии Covid-19 число врачей, сообщивших о нейроотличиях или нарушениях обучения, почти удвоилось. Всего о наличии инвалидности заявили около 17,5 тысячи медиков. Более половины из них указали психические или когнитивные состояния — в том числе СДВГ, дислексию и другие особенности развития, которые в Великобритании могут признаваться инвалидностью при определенных условиях. Среди врачей младше 35 лет о наличии инвалидности сообщили 13%, тогда как среди медиков старшего возраста — около 6%.

Опасения руководства NHS связаны прежде всего с младшими врачами. В протоколах встречи консультативной группы Генерального медицинского совета с представителями организации по охране здоровья работников говорится о значительном росте числа направлений на психологическое тестирование после неудач на экзаменах. Отмечается, что у многих из этих врачей ранее не было подтвержденных диагнозов.

Также в документах упоминается, что некоторые сотрудники «намерены всегда избегать ночной работы» и обмениваются в интернете советами о том, как получить поблажки на экзаменах или обеспечить себе максимально комфортный график. Как пишет The Telegraph, на форумах и в социальных сетях, в том числе на Reddit, врачи обсуждают способы оформления дополнительных условий. В одном из приведенных изданием примеров врач спрашивал, как подтвердить наличие дислексии и СДВГ, чтобы получить дополнительное время на экзамене по внутренней медицине.

В свою очередь, представители Британской медицинской ассоциации заявили, что рост числа раскрываемых диагнозов связан с уменьшением стигмы и повышением осведомленности о психическом здоровье и нейроотличиях. По данным ассоциации, 73% врачей сегодня не получают необходимых им «разумных корректировок» условий труда, предусмотренных законодательством.