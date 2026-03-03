EN
Общество

Рост цен на авиабилеты захотели взять под контроль

2 минуты чтения 18:46

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который запрещает авиакомпаниям повышать стоимость билетов менее чем за 72 часа до вылета. Текст документа оказался в распоряжении «Известий».

Согласно инициативе, перевозчики не смогут менять тарифы таким образом, чтобы цена билета, купленного за три дня до рейса или позже, превышала ранее установленную стоимость на тот же рейс. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 64 Воздушного кодекса России.

Авторы законопроекта считают, что мера позволит предотвратить резкий рост цен непосредственно перед вылетом. По их мнению, это защитит пассажиров, которые вынуждены покупать билеты в срочном порядке, например, из-за командировок или чрезвычайных обстоятельств. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее группа депутатов от ЛДПР предложила также запретить авиаперевозчикам так называемый «овербукинг», то есть продажу билетов в количестве, превышающем реальное число мест в самолете. Документ, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предусматривает прямой запрет на реализацию билетов сверх вместимости воздушного судна. Его авторы считают, что это позволит защитить права пассажиров, сократить количество судебных споров и стимулировать авиакомпании конкурировать за счет качества сервиса, а не «манипуляций с бронированием».

По мнению парламентариев, особенно остро проблема проявляется на популярных направлениях в туристический сезон, когда некоторые перевозчики могут продавать билеты в количестве, значительно превышающем число кресел, а пассажиры из-за этого теряют стыковки, брони в отелях и несут дополнительные расходы.

Российские авиакомпании, в свою очередь, также призывают к изменению отдельных правил регулирования отрасли. Они недовольны ростом доли иностранных перевозчиков на международных линиях. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский недавно заявил, что по итогам 2025 года эта доля увеличилась с 30% до 47%. За год 65 зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию, нарастили пассажиропоток на 25% — почти до 24 миллионов человек. При этом пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях вырос лишь на 1,6%, а на внутренних рейсах сократился на 3,8%.

