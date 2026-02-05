Российские авиакомпании захотели избавиться от конкурентов

Российские авиакомпании призвали власти пересмотреть подход к регулированию перевозок — их не устраивает рост доли зарубежных игроков на международных линиях. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне, пишет «Коммерсантъ».

Доля иностранных авиакомпаний на российских международных рейсах по итогам 2025 года выросла с 30% до 47%. По словам Александровского, за год 65 зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в Россию, увеличили пассажиропоток на 25%, почти до 24 миллионов человек. При этом пассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях вырос лишь на 1,6%, до 27,4 миллиона пассажиров, а на внутренних направлениях сократился на 3,8%, до 81,5 миллиона.

В «Аэрофлоте» считают необходимым усилить внимание регуляторов к вопросам паритета между российскими и иностранными перевозчиками. Поддержку этой позиции изданию выразили также S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Azur Air. В компаниях отмечают, что международные рейсы остаются более маржинальными по сравнению с внутренними и позволяют сдерживать рост цен на перелеты внутри страны за счет перекрестного субсидирования.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что российские авиакомпании и так работают на пределе провозных возможностей. Средний коэффициент загрузки кресел по отрасли достиг около 90%. Рост доли иностранных перевозчиков на фоне стагнации пассажиропотока у российских игроков связан с дефицитом воздушных судов. В этих условиях достижение формального паритета или сокращение присутствия зарубежных авиакомпаний может привести к росту цен на билеты и ухудшению транспортной доступности.

По оценкам аналитиков, нарастить долю на международных направлениях российские перевозчики в краткосрочной перспективе могут лишь за счет сокращения внутренних рейсов, что вряд ли будет поддержано государством. Вернуться к обсуждению вопросов паритета, по их мнению, возможно после начала массовых поставок отечественных самолетов и увеличения провозных мощностей.