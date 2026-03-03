Кремль рассказал о роли Путина в войне в Иране

Владимир Путин пообещал коллегам из стран Персидского залива передать Ирану «глубокую озабоченность» в связи с ударами по их инфраструктуре. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности. В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия строго следует принципам международного права, включая уважение суверенитета других стран и невмешательство во внутренние дела. Ранее сенатор США Линдси Грэм после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что «ее дни сочтены».

«Честно говоря, мы предпочитаем это не обсуждать, мы являемся сторонниками международного права. МИД привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их как внутреннее дело. Вот это вот костяк нашей позиции, и мы предпочитаем его придерживаться. Все остальное мы считаем несоответствующим принципам международного права», — сказал Песков.

По его словам, Путин старается, насколько это возможно, способствовать деэскалации на Ближнем Востоке. Так он ответил на вопрос о том, можно ли считать посредническими усилиями серию телефонных переговоров с лидерами четырех арабских стран по ситуации вокруг Ирана.

В частности, в разговоре с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом обсуждалась «беспрецедентная эскалация» вокруг Ирана из-за действий США и Израиля, которая подводит регион к грани полномасштабной войны. Собеседники подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

С эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани Путин, в свою очередь, обсудил риски вовлечения третьих стран в конфликт. Эмир в ответ поблагодарил Россию за поддержку стран региона.

В беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном Путин подтвердил готовность передать сигналы арабской стороны в Тегеран и содействовать стабилизации обстановки.