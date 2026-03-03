EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль рассказал о роли Путина в войне в Иране

2 минуты чтения 13:02 | Обновлено: 13:24

Владимир Путин пообещал коллегам из стран Персидского залива передать Ирану «глубокую озабоченность» в связи с ударами по их инфраструктуре. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности. В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия строго следует принципам международного права, включая уважение суверенитета других стран и невмешательство во внутренние дела. Ранее сенатор США Линдси Грэм после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что «ее дни сочтены».

«Честно говоря, мы предпочитаем это не обсуждать, мы являемся сторонниками международного права. МИД привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их как внутреннее дело. Вот это вот костяк нашей позиции, и мы предпочитаем его придерживаться. Все остальное мы считаем несоответствующим принципам международного права», — сказал Песков.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

По его словам, Путин старается, насколько это возможно, способствовать деэскалации на Ближнем Востоке. Так он ответил на вопрос о том, можно ли считать посредническими усилиями серию телефонных переговоров с лидерами четырех арабских стран по ситуации вокруг Ирана.

В частности, в разговоре с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом обсуждалась «беспрецедентная эскалация» вокруг Ирана из-за действий США и Израиля, которая подводит регион к грани полномасштабной войны. Собеседники подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

С эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани Путин, в свою очередь, обсудил риски вовлечения третьих стран в конфликт. Эмир в ответ поблагодарил Россию за поддержку стран региона. 

В беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном Путин подтвердил готовность передать сигналы арабской стороны в Тегеран и содействовать стабилизации обстановки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок