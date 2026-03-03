Православный миллиардер предложил вернуть «крепостное право» в России

Православный предприниматель Герман Стерлигов предложил разрешить сотрудникам увольняться по собственному желанию только один раз в год — в Юрьев день. Об этом он заявил изданию «Абзац». В Госдуме его идею назвали предложением вернуть крепостное право.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году. Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли – и уволились. Это безобразие», — сказал Стерлигов.

По его словам, ограничение на увольнение должно действовать в течение недели до и недели после праздника. Предприниматель считает, что такая мера заставит молодых работников ответственнее относиться к труду и снизит текучесть кадров. Он утверждает, что работодатели смогут «со смыслом тратить время и силы» на обучение сотрудников, если те не будут увольняться в любой момент.

Юрьев день по старому стилю отмечался 26 ноября. В дореволюционной России крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому именно в этот период. Позднее это право было отменено, что стало одним из этапов закрепощения.

Впрочем, в Госдуме идею Стерлигова раскритиковали. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ТАСС, что предложение ограничить право на увольнение противоречит действующему законодательству.

«Я с иронией отнесся к этому предложению. Оно напоминает времена крепостного права, поэтому серьезно это воспринимать не стоит. Надо ориентироваться на нормы трудового законодательства», — отметил Нилов.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

Он подчеркнул, что право работника на увольнение закреплено в Трудовом кодексе. По его словам, документ четко регулирует порядок расторжения договора, сроки уведомления работодателя и дополнительные гарантии для отдельных социальных групп.

«Любой работник имеет право трудоустроиться, уволиться, и в трудовом законодательстве все четко прописано: при каких обстоятельствах, кто дополнительно из социальных групп защищен от увольнения по инициативе работодателей, за какое время необходимо проинформировать о желании добровольно уволиться по собственному желанию, как происходит увольнение по соглашению сторон», — добавил парламентарий.

Нилов также отметил, что любые изменения в сфере социально-трудовых отношений проходят через трехстороннюю комиссию с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства. По его словам, именно этот механизм обеспечивает баланс интересов сторон.