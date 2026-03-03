EN
Власти США заговорили на языке инцелов

2 минуты чтения 01:11 3 марта | Обновлено: 01:12 3 марта

Риторика административных ведомств США все чаще перекликается с жаргонизмами и выражениями, которые используют инцелы — мужчины, неспособные найти женщину для занятий сексом, сообщает The Guardian.

Представители администрации действующего президента Дональда Трампа берут на вооружение слова из обихода и других мужских субкультур, которые приветствуют маскулинность, презрении к эмпатии и потребительское отношение к женщинам.

В последние месяцы, как пишет The Guardian, внимание общественности привлек Брейден Питерс, известный в интернете как Clavicular. Сообщение о нем в соцсети X набрало почти 24,5 миллиона просмотров. Оно гласило: «Клавикуляр был в самом разгаре веселья, когда появилась группа фойдов и резко повысила уровень кортизола в его крови. Действительно ли игнорирование фойдов во время охоты на мойдов полезнее, чем ловля рыбы в клубе SMV?»

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Подобный лексикон укоренился в сообществе инцелов, которые вынужденно соблюдают отказ от секса и винят в нем женщин. Он также пересекается с жаргонизмами другой группы — looksmaxxers. Их составляют мужчины, которые ставят внешность на первое место и готовы идти на крайние меры ради «максимального» эффекта.

«Я слежу за тенденциями в английском языке с 2022 года и за последние несколько месяцев наблюдаю больший всплеск, чем за всю свою карьеру», — сказал изданию лингвист Адам Алексич.

Мизогиния отражается и в терминах: «foid» — уничижительное обозначение женщин; «moid» — версия для «низшего сорта» мужчины. Алексич связывает это с нигилистическим менталитетом и убеждением, что сексуальный успех определяет только внешность. Подобный  лексикон объясняется еще и тем, что непонятные выражения формируют закрытое сообщество, где по знанию значения слов легко понять, кто «свой», а кто чужой.

В результате, слэнг становится популярным, его подхватывают парни, которые хотят казаться сильнее и привлекательнее, отмечает The Guardian. Так появились жаргоны «jestermaxxing» (попытки повысить привлекательность шутками), «gooning» (происходит от мастурбации и демонстрирует «крутое» поведение) или «SMV», которое расшифровывается как sexual market value («рыночная сексуальная стоимость»).

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

Подобным образом рождается и популярность контента, которому пытается соответствовать администрация Трампа. К тому же, как пишет издание, инцелы и looksmaxxers`ы схожи с действующей американской властью в своем презрении к эмпатии и стремлением к гипертрофированной маскулинности.

Так, министерство внутренней безопасности США сообщило телеведущему Джону Оливеру, что выслало на родину «нелегальных пришельцев», используя жаргон «homelandmaxxing», где суффикс “-maxxing” таким образом перешел из мира инцелов в обыденную речь официального ведомства. 

