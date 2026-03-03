«Молодой Шерлок» выйдет в прокат с «идеальным» рейтингом

Премьера сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи состоится 4 марта на платформе Prime Video. Накануне релиза его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 100% на основе опубликованных рецензий.

Восьмисерийный проект основан на книгах Эндрю Лейна «Молодой Шерлок Холмс» и рассказывает историю становления знаменитого детектива. Действие разворачивается в 1871 году: 19-летний Шерлок, студент Оксфордского университета, оказывается втянут в расследование убийства. Согласно официальному описанию, герой предстает «необузданным и еще не сформировавшимся» юношей, которому предстоит раскрыть международный заговор.

Главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин, известный по франшизе «После», где он сыграл Хардина Скотта, а также по роли юного Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». В сериале также снялись Донал Финн (Джеймс Мориарти), Зинэ Цзэн (принцесса Шоуань), Джозеф Файнс, Наташа Макэлхон, Макс Айронс и Колин Ферт. Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером проекта.

Variety назвал проект «сенсационным» и отметил, что сериал сохраняет узнаваемые черты персонажа, одновременно добавляя неожиданные сюжетные повороты. По мнению издания, «Молодой Шерлок» наполняет викторианскую Англию современной энергией и сочетает сложную детективную интригу с семейной драмой. Особенно критики выделяют динамику между Шерлоком и Мориарти. В сериале они начинают отношения как друзья, что делает их будущий конфликт более трагичным.

Collider пишет, что сериал предлагает «совершенно новый взгляд» на Холмса и сознательно отходит от канона Артура Конан Дойла. В отличие от предыдущих экранных интерпретаций, герой здесь импульсивен и эмоционален. Издание также отмечает почти идеальный финальный поворот сезона и сдержанное использование фирменного стиля Ричи — с энергичным монтажом и стремительным темпом повествования.

Критики сходятся в том, что, несмотря на вольное обращение с первоисточником, сериал работает как самостоятельная история происхождения персонажа. «Молодой Шерлок» предлагает более юную и авантюрную версию детектива, сохраняя при этом ключевые черты: интеллект, внимание к деталям и стремление докопаться до истины.

Первый фильм Гая Ричи о Шерлоке Холмсе вышел в 2009 году и собрал в мировом прокате более 520 миллионов долларов, став одним из самых кассовых фильмов года. Продолжение — «Шерлок Холмс: Игра теней» — вышло в 2011 году и заработало около 543 миллионов.