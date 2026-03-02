Тренд на отказ от ласковых прозвищ стал популярен среди супружеских пар

В Китае среди супружеских пар стал популярен отказ от ласковых прозвищ. В таких семьях супруги называют друг друга «товарищем по команде» или «соседом по комнате», чтобы избежать излишней сентиментальности и подчеркнуть старания в отношениях. Новая мода уже вызвала жаркие дебаты в сети и критику со стороны «одиночек», пишет издание South China Morning Post (SCMP).

В публикации поясняется, что «teammate» (товарищ по команде) и «roommate» (сосед по комнате), или dui you и shi you на китайском языке, являются аналогами английского слова «partner» (партнер), которое впервые начали употреблять выходцы из Китая, проживающие за пределами страны.

Однако, как отмечает издание, в отличие от слова «партнер», которое на западе используют для обозначения партнера по романтическим отношениям вне зависимости от семейного статуса или пола, китайские пары используют слова «товарищ по команде» и «сосед по комнате», чтобы подразумевать товарищеские отношения со своими супругами.

SCMP пишет, что в Китае эти названия супругов стали популярны, так как отражают «огромное давление, которое китайским парам часто приходится испытывать вместе, как “товарищам по команде”, на работе и в личной жизни».

Однако среди жителей Китая оказалось достаточно противников новой моды. Некоторые из них заявили изданию, что считают такие названия для собственного супруга или супруги оскорбительными. Одна из собеседниц SCMP сказала, что «товарищ по команде» или «сосед по комнате» ассоциируются с «несчастливым браком».

«Похоже, они пытаются использовать нейтральное слово, с долей юмора, чтобы объяснить несчастье, которое они испытывают в браке, основанном на интересах, а не на любви», — пояснила женщина.

«Ты — то, что ты говоришь. Если ты отказываешься обращаться к своему супругу/супруге с использованием интимных нежных слов, это лишь означает, что ты несчастлив в этих отношениях», — сказала другая собеседница издания.

В то же время замужние женщины не нашли в новой моде ничего предосудительного. Некоторые из них пояснили, что использование новых слов для обозначения супруга — это комплимент вкладу их мужей в семью, особенно в плане денег и труда.