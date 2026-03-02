EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Тренд на отказ от ласковых прозвищ стал популярен среди супружеских пар

2 минуты чтения 12:11

В Китае среди супружеских пар стал популярен отказ от ласковых прозвищ. В таких семьях супруги называют друг друга «товарищем по команде» или «соседом по комнате», чтобы избежать излишней сентиментальности и подчеркнуть старания в отношениях. Новая мода уже вызвала жаркие дебаты в сети и критику со стороны «одиночек», пишет издание South China Morning Post (SCMP).

В публикации поясняется, что «teammate» (товарищ по команде) и «roommate» (сосед по комнате), или dui you и shi you на китайском языке, являются аналогами английского слова «partner» (партнер), которое впервые начали употреблять выходцы из Китая, проживающие за пределами страны.

Однако, как отмечает издание, в отличие от слова «партнер», которое на западе используют для обозначения партнера по романтическим отношениям вне зависимости от семейного статуса или пола, китайские пары используют слова «товарищ по команде» и «сосед по комнате», чтобы подразумевать товарищеские отношения со своими супругами.

SCMP пишет, что в Китае эти названия супругов стали популярны, так как отражают «огромное давление, которое китайским парам часто приходится испытывать вместе, как “товарищам по команде”, на работе и в личной жизни».

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Однако среди жителей Китая оказалось достаточно противников новой моды. Некоторые из них заявили изданию, что считают такие названия для собственного супруга или супруги оскорбительными. Одна из собеседниц SCMP сказала, что «товарищ по команде» или «сосед по комнате» ассоциируются с «несчастливым браком».

«Похоже, они пытаются использовать нейтральное слово, с долей юмора, чтобы объяснить несчастье, которое они испытывают в браке, основанном на интересах, а не на любви», — пояснила женщина.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

«Ты — то, что ты говоришь. Если ты отказываешься обращаться к своему супругу/супруге с использованием интимных нежных слов, это лишь означает, что ты несчастлив в этих отношениях», — сказала другая собеседница издания.

В то же время замужние женщины не нашли в новой моде ничего предосудительного. Некоторые из них пояснили, что использование новых слов для обозначения супруга — это комплимент вкладу их мужей в семью, особенно в плане денег и труда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам