СМИ сообщили о самоубийстве экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова

Тело известного бизнесмена и бывшего чеченского сенатора Умара Джабраилова нашли в гостинице в центре Москвы. Об этом без указания источников сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «112». Позже сообщения о гибели бизнесмена подтвердил источник РБК.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

По их данным, Джабраилов совершил самоубийство. В публикациях говорится, что рядом с еще живым экс-сенатором нашли пистолет. Тяжелораненого Джабраилова госпитализировали как «неизвестного», однако реанимационные мероприятия не помогли и он скончался, а позже его познали охранники.

Телеграм-каналы напоминают, что в 2020 году бизнесмен уже пытался покончить с собой. Однако попытка оказалась неудачной и Джабраилова спасли.

В декабре 2025 года СМИ сообщили, что фото Джабраилова содержатся в материалах дела осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые опубликовало министерство юстиции США.

Так, телеграм-канал Baza утверждал, что фото бывшего сенатора от Чечни в белых брюках и с голым торсом есть в файле под номером EFTA00003296. Сам Джабраилов, отвечая на вопросы журналистов, заявил тогда, что «понятия не имеет», как его снимок оказался в печально известных «файлах Эпштейна».

В то же время он пояснил, что действительно был знаком с финансистом, но не общался и дружеских отношений не поддерживал. Фотография же, о которой идет речь, по словам экс-сенатора, могла быть сделана в 1990 году во время занятий по каратэ.