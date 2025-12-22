СМИ: в рассекреченных документах по делу Эпштейна нашли фото российского бизнесмена

Фото российского бизнесмена Умара Джабраилова обнаружили в опубликованных Минюстом США материалах дела осужденного за педофилию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию финансиста Джеффри Эпштейна.

На фото в файле под номером EFTA00003296 запечатлен молодой мужчина в белых брюках и с голым торсом. Как заявил телеграм-канал Baza, это российский предприниматель и экс-сенатор Умар Джабраилов. Сам он рассказал Baza, что «понятия не имеет», как появился в материалах, опубликованных Минюстом США.

По словам предпринимателя, он действительно был знаком с Эпштейном, но не общался и дружеских отношений не поддерживал. Джабраилов предположил, что фотография могла быть сделана в 1990 году во время занятий по каратэ. Точное происхождение и место, где было сделано фото, он не вспомнил.

В том же файле присутствуют фотографии, на которых запечатлен сам Эпштейн, его ныне отбывающая тюремный срок сообщница Гислейн Максвелл, несколько частных самолетов и вилла.

Умар Джабраилов известен как бизнесмен чеченского происхождения из девяностых и нулевых. Тогда он был президентом группы компаний Plaza, в которую входили ОАО «Манежная площадь», гостиница «Россия», «Смоленский пассаж», «Бизнес Плаза», рекламное агентство «Тихая гавань» и многие другие активы.

Также у Джабраилова была политическая карьера. В 2000 году он участвовал в выборах президента России, но его кампания провалилась. В результате предприниматель набрал наименьшее число голосов из 11 претендентов — чуть больше 0,08% голосов. С 2004 по 2008 годы предприниматель был представителем Чеченской республики в Совете Федераций.

Конгресс США обязал Минюст опубликовать все материалы из дела осужденного за педофилию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию финансиста Джеффри Эпштейна до 19 декабря. Однако к этой дате в открытый доступ попали далеко не все файлы, а в тех, что были опубликованы, обнаружили множество изъятий.