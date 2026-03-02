СМИ: Россия оказалась неспособна защитить союзника

Кремль опасается потери еще одного ключевого геополитического партнера. После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 году, крушение власти в Иране может сильно ударить по влиянию России на Ближнем Востоке, сообщает CNBC.

При этом Кремль не в состоянии оказать помощь своему военному и экономическому партнеру. Как заявил главный геополитический стратег BCA Research Мэтт Геркен, годы изнурительной войны в Украине подорвали способность России распространять мощь за пределы своих границ.

МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, призвав стороны вернуться к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. В свою очередь, Владимир Путин выразил официальные соболезнования после того, как стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит ракетным ударом в первый день масштабной военной операции, которую в Пентагоне назвали «Эпическая ярость».

Однако реальных действий по прекращению войны в Иране Россия не предприняла. Несмотря на публичное осуждение американской агрессии, чрезмерное военное напряжение и постоянное давление западных санкций на экономику существенно снизило влияние Москвы на Ближнем Востоке. И оно продолжит снижаться, добавил Геркен.

Тем не менее война в Иране сулит Кремлю не только потери. Как пишет издание CNBC, уже к вечеру воскресенья цены на нефть выросли более чем на 8%. В понедельник эталонная американская нефть марки WTI торговалась на 5,9% выше, по 71 доллар за баррель. Тогда как нефть марки Brent подорожала на 6,2% до 77,38 доллара за баррель. Это связано с опасениями участников рынка, что конфликт в Иране может привести к серьезным перебоям в поставках нефти по всему миру.

«Путин должен быть в восторге, потому что все, что повышает цены на нефть, идет ему на пользу. Он определенно может сказать: ”Если вы не можете добывать нефть в Персидском заливе, эй, у нас есть отличные запасы»», — заявила в разговоре с CNBC президент Transversal Consulting Эллен Уолд.

Однако оптимизм Путина носит краткосрочный характер. Цены на нефть рано или поздно снова вернуться к низким значениям, а после завершения войны в Иране президент США Дональд Трамп «определенно обратит свой взор на Путина», отметила Уолд.