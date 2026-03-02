EN
Общество

Обвиняемый в убийстве мужчина может стать шерифом округа в США

2 минуты чтения 11:06

В американском штате Арканзас на пост шерифа округа Лонок претендует обвиняемый в убийстве местный житель Аарон Спенсер. Он ожидает суда по делу о смертельной стрельбе в 2024 году, но продолжает участвовать в выборах. И, несмотря на уголовное дело, его кандидатура пользуется поддержкой многих избирателей. Об этой истории пишет CNN.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

По версии следствия, в октябре 2024 года 37-летний ветеран армии застрелил 67-летнего Майкла Фослера, который ранее был освобожден под залог после обвинений в сексуализированном насилии над 13-летней дочерью Спенсера.

В ночь инцидента Спенсер обнаружил, что дочь исчезла из дома, и отправился на ее поиски. Позже он заметил автомобиль Фослера с девочкой внутри, догнал его и протаранил на перекрестке. Между мужчинами произошла конфронтация, и Спенсер открыл огонь. Затем он сам вызвал полицию. 

Мужчина сознался в убийстве, но вину не признал. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, которое в Арканзасе предусматривает до 30 лет лишения свободы. Дополнительно ему может грозить наказание за использование огнестрельного оружия.

Вскоре Спенсер объявил о намерении баллотироваться на пост шерифа. Он заявил, что решил пойти в политику после того, как столкнулся с «провалами системы», и выступает за ужесточение мер в отношении обвиняемых в сексуализированных преступлениях против детей. Его соперником является действующий шериф округа.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях появились петиции с требованием снять со Спенсера обвинения — одну из них подписали сотни тысяч человек. Часть жителей округа поддерживают кандидата, считая, что он защищал своего ребенка, «как сделал бы любой хороший отец». Другие, напротив, выражают обеспокоенность тем, что человек, обвиняемый в убийстве, претендует на должность главы правоохранительных органов.

CNN уточняет, что если Спенсер победит на выборах и впоследствии будет признан виновным, округу придется определять дальнейший порядок замещения должности.

