Названы регионы с самыми большими долгами в России

Лидерами по уровню задолженности населения перед банками стали Тува и Калмыкия. В Туве средний долг на человека примерно в 20 раз выше, чем в регионе с наименьшей долговой нагрузкой, следует из расчетов РИА «Новости», основанных на данных ЦБ и Росстата.

Средний долг на одного экономически активного жителя Тувы составляет 1,08 миллиона рублей. Это примерно на 39% больше его средней годовой зарплаты. В Калмыкии долги в среднем равны 120% годового дохода. Иными словами, жители этих регионов в среднем должны банкам больше, чем зарабатывают за год. Для сравнения, в начале 2023 года средний долг в Туве составлял около 530 тысяч рублей, то есть за три года он почти удвоился.

Самый низкий уровень закредитованности зафиксирован в Ингушетии. Там средний долг экономически активного жителя составляет около 54 тысяч рублей, а отношение задолженности к годовой зарплате — 12%. В числе регионов с наименьшей долговой нагрузкой также оказались Дагестан и Чечня — в этих республиках соотношение долга к годовому доходу составляет 25,3%.

Относительно низкие показатели также отмечены в аннексированном Крыму (32%), Магаданской области (33,1%), Севастополе (33,9%), Ненецком автономном округе (34,5%) и Москве (31,9%).

В целом по России объем задолженности населения перед банками в 2025 году вырос на 3% и по итогам года достиг 36 триллионов рублей. Это один из самых низких темпов прироста за последнее десятилетие. Медленнее кредиты росли лишь в 2016 году. Тогда объем задолженности увеличился чуть более чем на 1%. При этом за девять лет общий долг россиян перед банками утроился — в 2016 году он составлял менее 11 триллионов рублей.

В пересчете на одного экономически активного жителя средний долг в 2025 году составил 473 тысячи рублей, увеличившись за год на 14 тысяч. Соотношение задолженности к годовой зарплате в регионах варьируется от 12% до 140%, что свидетельствует о значительной разнице в долговой нагрузке по стране.

В 2025 году задолженность выросла в 57 регионах, однако в 29 субъектах она снизилась. Эксперты отмечают, что основной вклад в рост долговой нагрузки внесла ипотека. На фоне стагнации потребительского кредитования ее доля в структуре розничных займов увеличилась с 55% до 58%.