Россияне назвали любимые мультфильмы

Советские мультфильмы продолжают считать своими любимыми 82% россиян. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного 13 февраля.

В центре также рассказали, что 80% респондентов назвали своими любимыми проекты студии «Союзмультфильм». Второе место, по результатам опроса, заняло творческое объединение «Экран» (13%), третье — «Walt Disney Pictures» (11%).

54% опрошенных назвали своим любимым мультфильмом «Ну, погоди!». Еще 15% россиян сказали, что больше всего любят «Простоквашино», а 12% респондентов назвали «Винни-Пуха».

«Зарубежная анимация не вытесняет национальные проекты. Она встроена в культурное пространство, но не заняла доминирующей позиции», — отметили во ВЦИОМ.

Из данных опроса следует, что американские мультфильмы полюбили 18% опрошенных. Седьмое место по популярности занял анимационный сериал «Том и Джери» — его назвали любимым 4% опрошенных. Также в список любимых иностранных мультфильмов попали «Русалочка», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Король Лев» и другие.

Список любимых персонажей возглавили Волк и Заяц из «Ну, погоди!», — их назвали 11% и 10% респондентов соответственно. Также российским зрителям полюбились Винни-пух (6%), кот Леопольд (6%) и кот Матроскин (6%).

«Это герои с яркой индивидуальностью, чаще ироничные, чем героически-пафосные. Массовая аудитория выбирает не супергероев, а персонажей, близких к повседневности. Тех, кто транслирует в первую очередь ценности доброты, дружбы, простоты и терпимости», — пояснили во ВЦИОМ.

Выбор любимого мультфильма нерационален, отметили социологи. Из результатов опроса следует, что для 48% респондентов главными факторами стали эмоциональные мотивы, то есть то, что анимационный фильм добрый, жизненный и так далее. Еще 27% сказали, что их любимый мультфильм является ценностным ориентиром.

Качественная картинка, звук, а также продуманный сюжет важны 25% зрителей. Причем среди молодежи до 24 лет значимость качества проекта выше — 35%. Еще 13% опрошенных сказали, что на их выбор повлияло наличие юмора в мультфильме. Столько же респондентов обосновали свой выбор тем, что помимо их любимого произведения посмотреть было нечего.