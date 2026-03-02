Кремль заявил о доверии «только себе» в переговорах по Украине

Москва ценит усилия Вашингтона в переговорах по Украине, однако намерена исходить прежде всего из собственных интересов. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры <…> Мы продолжаем высоко ценить посреднические усилия, которые оказывают США, но доверяем мы в первую очередь только себе», — подчеркнул Песков. Он отвечал на вопрос журналистов о том, как удары по Ирану могут повлиять на ход переговоров по Украине и доверие к США.

По словам Пескова, Москва «делает выводы» по итогам американо-иранских переговоров, которые проходили в Женеве. Ранее стороны заявляли о прогрессе в дипломатическом процессе, однако вскоре после этого США и Израиль нанесли удары по Ирану, что привело к резкой эскалации конфликта. «Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие. Но продолжаем работу, которая в наших интересах», — сказал представитель Кремля.

Он не стал раскрывать детали переговорного процесса по Украине, но отметил, что в повестке остается вопрос гарантий безопасности для Киева.

«Безусловно, наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным вопросом, тема гарантий безопасности находится на повестке дня переговоров», — отметил Песков, комментируя заявления офиса Владимира Зеленского о возможном согласии Москвы предоставить такие гарантии.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Представитель Кремля также вновь подчеркнул, что для России предпочтительным остается политико-дипломатический путь урегулирования конфликта. По его словам, Москва сохраняет позицию, ранее неоднократно озвученную Владимиром Путиным, о том, что именно мирные методы являются приоритетными для достижения российских интересов.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Украины и члена переговорной делегации Кирилла Буданова сообщали, что российская сторона якобы согласилась на предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США.