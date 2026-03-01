Украина заявила о согласии России на предоставление стране гарантий безопасности от США

Глава Офиса президента Украины и член делегации страны на переговорах с Россией Кирилл Буданов заявил, что во время последнего раунда переговоров российская делегация сообщила о согласии Москвы на предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США. Об этом со ссылкой на слова Буданова пишет «Украинская правда».

Буданов также отметил, что стороны достигли «максимального прогресса» по вопросу контроля над демилитаризованной зоной и уже обсудили, как будет работать механизм мониторинга после окончания войны.

Самым сложным остается вопрос территорий. Буданов отметил, что стороны все еще не могут найти какой-либо компромисс, а время на его поиск сокращается. Он допустил возможность того, что Украина и Россия так и не смогут прийти к соглашению — тогда, по его словам, они продолжат воевать.

Также Буданов проанализировал возможности российской армии в настоящий момент. Он считает ее неспособной атаковать Киев, однако Москва, по его мнению, может организовывать диверсии на территории страны, в том числе и в удаленных от фронта регионах.

«Они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять», — пересеказал позицию российской стороны по вопросу гарантий безопасности Украине со стороны США Буданов. Он не рассказал журналистам подробности параметров этих гарантий. Российская сторона пока не подтверждала и не опровергала слова Буданова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Белый дом готов предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет. Он не раскрыл детали предложения США, но отметил, что Киев хотел бы более длительного срока действия гарантий — они, по мнению Зеленского, должны действовать более 20 лет.