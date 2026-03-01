EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украина заявила о согласии России на предоставление стране гарантий безопасности от США

2 минуты чтения 13:24

Глава Офиса президента Украины и член делегации страны на переговорах с Россией Кирилл Буданов заявил, что во время последнего раунда переговоров российская делегация сообщила о согласии Москвы на предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США. Об этом со ссылкой на слова Буданова пишет «Украинская правда».

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Буданов также отметил, что стороны достигли «максимального прогресса» по вопросу контроля над демилитаризованной зоной и уже обсудили, как будет работать механизм мониторинга после окончания войны.

Самым сложным остается вопрос территорий. Буданов отметил, что стороны все еще не могут найти какой-либо компромисс, а время на его поиск сокращается. Он допустил возможность того, что Украина и Россия так и не смогут прийти к соглашению — тогда, по его словам, они продолжат воевать.

Также Буданов проанализировал возможности российской армии в настоящий момент. Он считает ее неспособной атаковать Киев, однако Москва, по его мнению, может организовывать диверсии на территории страны, в том числе и в удаленных от фронта регионах.

«Они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять», — пересеказал позицию российской стороны по вопросу гарантий безопасности Украине со стороны США Буданов. Он не рассказал журналистам подробности параметров этих гарантий. Российская сторона пока не подтверждала и не опровергала слова Буданова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Белый дом готов предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет. Он не раскрыл детали предложения США, но отметил, что Киев хотел бы более длительного срока действия гарантий — они, по мнению Зеленского, должны действовать более 20 лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам