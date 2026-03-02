Выступающая против войны блокадница призвала к тихому протесту

Людмила Васильева — 84-летняя россиянка, пережившая блокаду Ленинграда и известная благодаря участию в оппозиционных и антивоенных акциях в России, призвала к тихому протесту.

Она записала видеообращение, попросив отказаться от насилия. «Сегодня воскресенье, 1 марта, первый день весны, 12 часов, полдень. <…> В этот день хочется тепла, добра, мира. Хочется отказаться от ненависти. Хочу сказать одно слово — хватит. Хватит! Хватит насилия, хватит смерти, хватит ненависти. В словах, в делах, в решениях. Мы устали. Хватит. Мир начинается с нас», — сказала она.

«Если вы не знаете, что делать сегодня, пусть у вас дома будет ромашка. Живая или нарисованная, неважно. Пусть это будет ваш тихий, но неизменный выбор», — добавила Васильева, держа в руках ромашку.

В обращении антивоенной активистки можно найти несколько отсылок к оппозиционным акциям и инициативам. Так, видеообращение Васильевой первым опубликовал телеграм-канал «12:00», а затем «Полдень за мир». По данным издания «Вот Так», как минимум первый из них был создан российскими оппозиционерами. Журналисты предположили, что это отсылка к последней акции, объявленной погибшим позже в заключении Алексеем Навальным — «Полдень против Путина».

В свою очередь, слово «хватит», которое многократно повторила в ролике Васильева, является названием кампании против «войны, диктатуры и репрессий», объявленной в ноябре прошлого года российским оппозиционным политиком Ильей Яшиным.

Одной из главных ее особенностей, по его словам, является децентрализованность, что, по мнению Яшина, позволит избежать «срача» между оппозиционерами.

Людмила Васильева стала известна благодаря участию в оппозиционных и антивоенных акциях в России. 27 февраля в 11-ю годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова она, как сообщало издание «Бумага», возложила цветы к Соловецкому камню в Петербурге.

За год до этого, 24 февраля 2025 года блокадница с плакатом: «Люди, остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля» вышла в пикет к Гостиному двору. Позже местный суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации армии».