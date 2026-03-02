EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Выступающая против войны блокадница призвала к тихому протесту

2 минуты чтения 07:40

Людмила Васильева — 84-летняя россиянка, пережившая блокаду Ленинграда и известная благодаря участию в оппозиционных и антивоенных акциях в России, призвала к тихому протесту.

Она записала видеообращение, попросив отказаться от насилия. «Сегодня воскресенье, 1 марта, первый день весны, 12 часов, полдень. <…> В этот день хочется тепла, добра, мира. Хочется отказаться от ненависти. Хочу сказать одно слово — хватит. Хватит! Хватит насилия, хватит смерти, хватит ненависти. В словах, в делах, в решениях. Мы устали. Хватит. Мир начинается с нас», — сказала она.

«Если вы не знаете, что делать сегодня, пусть у вас дома будет ромашка. Живая или нарисованная, неважно. Пусть это будет ваш тихий, но неизменный выбор», — добавила Васильева, держа в руках ромашку. 

В обращении антивоенной активистки можно найти несколько отсылок к оппозиционным акциям и инициативам. Так, видеообращение Васильевой первым опубликовал телеграм-канал «12:00», а затем «Полдень за мир». По данным издания «Вот Так», как минимум первый из них был создан российскими оппозиционерами. Журналисты предположили, что это отсылка к последней акции, объявленной погибшим позже в заключении Алексеем Навальным — «Полдень против Путина».

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

В свою очередь, слово «хватит», которое многократно повторила в ролике Васильева, является названием кампании против «войны, диктатуры и репрессий», объявленной  в ноябре прошлого года российским оппозиционным политиком Ильей Яшиным.

Одной из главных ее особенностей, по его словам, является децентрализованность, что, по мнению Яшина, позволит избежать «срача» между оппозиционерами.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Людмила Васильева стала известна благодаря участию в оппозиционных и антивоенных акциях в России. 27 февраля в 11-ю годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова она, как сообщало издание «Бумага», возложила цветы к Соловецкому камню в Петербурге.

За год до этого, 24 февраля 2025 года блокадница с плакатом: «Люди, остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля» вышла в пикет к Гостиному двору. Позже местный суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации армии».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам