Россия вошла в топ-10 стран по случаям продажи почек

Россия вошла в десятку стран, граждане которых чаще всего фигурируют в делах о продаже почек на черном рынке. При этом в предыдущем десятилетии страна в топ-10 не входила. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Health Geographics.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР Мир 7 минут чтения

Авторы проанализировали более 50 тысяч новостных сообщений о незаконной трансплантации органов за 2000–2022 годы и с помощью больших языковых моделей выделили около 1000 подтвержденных уникальных случаев. На основе этих данных они составили карту глобальной нелегальной торговли почками и распределили страны по ролям: поставщики органов, покупатели, посредники. Также указали места проведения операций.

Состав стран, граждане которых чаще всего выступают продавцами почек, за десять лет обновился наполовину. Если в 2000–2011 годах, например, в десятку входили Молдавия, Бразилия, Великобритания, Филиппины и Индонезия, то в 2012–2022 годах их вытеснили Непал, Бангладеш, Нигерия, Россия и Украина.

В целом исследование подтверждает, что органы чаще всего перемещаются от жителей более бедных стран к пациентам из развитых государств. При этом дефицит донорских органов остается острым. В среднем проводится лишь 13,5 трансплантации на 255 нуждающихся пациентов. Это подпитывает так называемый трансплантационный туризм и транснациональные преступные сети.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

Абсолютным центром теневого рынка в последние годы стала Индия. В 2012–2022 годах страна заняла лидирующие позиции сразу в четырех категориях — по числу продавцов, покупателей, посредников и мест проведения нелегальных операций. Брокерская деятельность при этом оказалась высоко монополизированной. Представители Индии, Израиля, Пакистана, Китая, Турции и Египта контролируют 63% мирового посредничества.

Авторы обратили внимание на дисбаланс в медийном освещении таких случаев. В публикациях чаще указывается гражданство продавца органа, тогда как данные о покупателях приводятся значительно реже. По мнению исследователей, это формирует одностороннее восприятие проблемы.