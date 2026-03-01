EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россия вошла в топ-10 стран по случаям продажи почек

2 минуты чтения 14:03 | Обновлено: 14:04

Россия вошла в десятку стран, граждане которых чаще всего фигурируют в делах о продаже почек на черном рынке. При этом в предыдущем десятилетии страна в топ-10 не входила. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Health Geographics.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Авторы проанализировали более 50 тысяч новостных сообщений о незаконной трансплантации органов за 2000–2022 годы и с помощью больших языковых моделей выделили около 1000 подтвержденных уникальных случаев. На основе этих данных они составили карту глобальной нелегальной торговли почками и распределили страны по ролям: поставщики органов, покупатели, посредники. Также указали места проведения операций.

Состав стран, граждане которых чаще всего выступают продавцами почек, за десять лет обновился наполовину. Если в 2000–2011 годах, например, в десятку входили Молдавия, Бразилия, Великобритания, Филиппины и Индонезия, то в 2012–2022 годах их вытеснили Непал, Бангладеш, Нигерия, Россия и Украина.

В целом исследование подтверждает, что органы чаще всего перемещаются от жителей более бедных стран к пациентам из развитых государств. При этом дефицит донорских органов остается острым. В среднем проводится лишь 13,5 трансплантации на 255 нуждающихся пациентов. Это подпитывает так называемый трансплантационный туризм и транснациональные преступные сети.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Абсолютным центром теневого рынка в последние годы стала Индия. В 2012–2022 годах страна заняла лидирующие позиции сразу в четырех категориях — по числу продавцов, покупателей, посредников и мест проведения нелегальных операций. Брокерская деятельность при этом оказалась высоко монополизированной. Представители Индии, Израиля, Пакистана, Китая, Турции и Египта контролируют 63% мирового посредничества.

Авторы обратили внимание на дисбаланс в медийном освещении таких случаев. В публикациях чаще указывается гражданство продавца органа, тогда как данные о покупателях приводятся значительно реже. По мнению исследователей, это формирует одностороннее восприятие проблемы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам