11-летний мальчик выиграл суд против потратившего все его накопления отца

В Китае 10-летний мальчик подал иск против собственного отца, который потратил все его накопления, и выиграл дело. Об этом пишет The South China Morning Post.

Речь идет о сумме в 82 750 юаня, или около 11,5 тысячи долларов. Эти деньги мальчик по имени Сяохуэй получал в течение нескольких лет в «красных конвертах» на Китайский Новый год. По китайской традиции детям и незамужним взрослым в праздник дарят так называемые «счастливые деньги» в знак пожелания удачи. Отец открыл на имя сына отдельный банковский счет и перечислял туда все подаренные суммы.

После развода родителей два года назад Сяохуэй остался жить с отцом. Позже мужчина снова женился, а мальчик переехал к матери. Тогда женщина обнаружила, что со счета сына исчезли все средства, включая начисленные проценты. Оказалось, что отец снял деньги без согласия ребенка и использовал их для оплаты свадебных расходов.

Когда Сяохуэй попросил вернуть накопления, отец отказался. Он утверждал, что деньги дарили родственники и друзья из его круга общения, поэтому распоряжаться ими можно до совершеннолетия сына. Кроме того, мужчина заявлял, что иск против него якобы был инициирован бывшей женой.

Суд не согласился с этими доводами. В решении говорится, что деньги из новогодних «красных конвертов» считаются подарком и по закону являются личной собственностью ребенка. Даже будучи законным опекуном, отец не имел права тратить их на собственные нужды. В итоге суд обязал его вернуть сыну всю сумму.

Согласно Гражданскому кодексу Китая, родители могут управлять имуществом несовершеннолетних только в их интересах и обязаны его защищать. А использовать такие средства для личных расходов запрещено.