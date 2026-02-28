Арестованные в Европе яхты российских миллиардеров пришли в упадок

Арестованные в Европе после начала войны в Украине яхты российских миллиардеров потеряли в стоимости около 580 миллионов евро и продолжают приходить в упадок в портах. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные брокерской компании Cecil Wright.

По оценке компании, 15 арестованных яхт при надлежащем обслуживании могли бы стоить 3,5 миллиарда евро, однако сейчас их совокупная стоимость составляет 2,9 миллиарда. Общее число судов, связанных с Россией и попавших под арест, остается неизвестным.

Среди них — задержанная в Испании яхта Tango, связанная с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, а также 143-метровая A, которую власти Италии связали с основателем компаний Еврохим и СУЭК Андреем Мельниченко. Адвокаты предпринимателя в 2024 году заявляли, что Мельниченко не владеет яхтой, а судном управляет траст, не связанный с ним.

Еще одно судно, 58-метровая Phi, пришвартовано у лондонского причала в Canary Wharf и находится в заметно плохом состоянии: на нем установлены строительные леса, а часть окон закрашена. Британские власти арестовали Phi в рамках санкций вскоре после начала войны в Украине. При этом номинальный бенефициар, бизнесмен Сергей Науменко и фактический владелец, которым по данным Financial Times является основатель уральского оператора связи «Мотив» Виталий Кочетков, не внесены в «черные списки».

Основатель Cecil Wright Крис Сесил-Райт отметил, что подобные суда требуют постоянного обслуживания: их обычно ежегодно поднимают из воды и поддерживают работу систем. По его словам, длительное бездействие приводит к ухудшению состояния яхт.

Юристы отмечают, что формального запрета на обслуживание яхты нет, однако ограничения на ее перемещение фактически осложняют проведение серьезных работ. В разных странах правила различаются: часть судов в Италии продолжает обслуживаться.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на арест, продать такие активы или использовать их для финансирования Украины юридически сложно. Представитель Transparency International Стив Гудрич заявил, что санкции не являются инструментом изъятия имущества, а направлены на изменение поведения попавших под ограничения лиц, даже если активы со временем теряют стоимость.

По данным Cecil Wright, еще как минимум три десятка яхт в Европе принадлежат попавшим под санкции людям, однако не были арестованы.