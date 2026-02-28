EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В Центробанке прокомментировали прогнозы о резком падении курса рубля

2 минуты чтения 14:41

Центробанк не ждет резкого снижения курса рубля в случае, если власти реализуют свои планы по изменению бюджетного правила. Об этом пишет РБК со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тремасова.

При этом Тремасов отметил, что его прогноз верен только в случае, если вслед за изменением показателя цены отсечения по бюджетному правилу Минфин снизит расходы. Если же этого не произойдет, то структурный дефицит бюджета продолжит накапливаться, покрывать его придется выпусками облигаций федерального займа.

Речь идет о механизме перераспределения доходов от продажи нефти, именно его называют бюджетным правилом. Государство устанавливает цену нефти, ориентируясь на нее при составлении бюджета — ее также называют ценой отсечения. Если фактическая цена проданной нефти оказывается выше цены отсечения, власти «откладывают» излишки в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цены падают — государство продает валюту из ФНБ, зачисляя вырученное в бюджет.

Сейчас цена отсечения составляет 59 долларов за баррель нефть. 25 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство хочет ужесточить правило, но не назвал как новой цены отсечения, так и даты, в которую она будет объявлена.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Это решение Силуанов объяснил желанием властей сохранить средства ФНБ. После его слов произошло ослабление курса рубля — курс юаня к российской валюте вырос на 2,5% за день, что стало самым заметным скачком стоимости китайской валюты за последние несколько месяцев.

Агентство Bloomberg считает, что цена отсечения может снизиться до 45-50 долларов за баррель. Тремасов назвал «адекватными» оценки аналитиков, которые предполагают, что этот показатель составит 50-55 долларов.

При этом ЦБ согласен с тем, что изменение цены отсечения способно спровоцировать падение курса рубля. На следующем заседании совета директоров руководство регулятора учтет новые данные при принятии решения о новом показателе ключевой ставки, заявил Тремасов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца