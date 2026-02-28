В Центробанке прокомментировали прогнозы о резком падении курса рубля

Центробанк не ждет резкого снижения курса рубля в случае, если власти реализуют свои планы по изменению бюджетного правила. Об этом пишет РБК со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тремасова.

При этом Тремасов отметил, что его прогноз верен только в случае, если вслед за изменением показателя цены отсечения по бюджетному правилу Минфин снизит расходы. Если же этого не произойдет, то структурный дефицит бюджета продолжит накапливаться, покрывать его придется выпусками облигаций федерального займа.

Речь идет о механизме перераспределения доходов от продажи нефти, именно его называют бюджетным правилом. Государство устанавливает цену нефти, ориентируясь на нее при составлении бюджета — ее также называют ценой отсечения. Если фактическая цена проданной нефти оказывается выше цены отсечения, власти «откладывают» излишки в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цены падают — государство продает валюту из ФНБ, зачисляя вырученное в бюджет.

Сейчас цена отсечения составляет 59 долларов за баррель нефть. 25 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство хочет ужесточить правило, но не назвал как новой цены отсечения, так и даты, в которую она будет объявлена.

Это решение Силуанов объяснил желанием властей сохранить средства ФНБ. После его слов произошло ослабление курса рубля — курс юаня к российской валюте вырос на 2,5% за день, что стало самым заметным скачком стоимости китайской валюты за последние несколько месяцев.

Агентство Bloomberg считает, что цена отсечения может снизиться до 45-50 долларов за баррель. Тремасов назвал «адекватными» оценки аналитиков, которые предполагают, что этот показатель составит 50-55 долларов.

При этом ЦБ согласен с тем, что изменение цены отсечения способно спровоцировать падение курса рубля. На следующем заседании совета директоров руководство регулятора учтет новые данные при принятии решения о новом показателе ключевой ставки, заявил Тремасов.