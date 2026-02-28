EN
Общество

Путешественники назвали лучшие аэропорты Европы

2 минуты чтения 16:58

Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI) опубликовал список лучших аэропортов Европы по уровню клиентского сервиса. Рейтинг основан на опросах более 700 тысяч пассажиров в свыше чем ста аэропортах. Об этом сообщает Euronews.

Путешественники оценивали работу аэропортов по нескольким критериям, включая качество работы персонала, чистоту, комфорт, а также простоту навигации и прохождения всех этапов проверки. Опросы проводились среди случайно выбранных пассажиров у выходов на посадку.

В категории аэропортов с пассажиропотоком менее двух миллионов человек в год лучшими в Европе признаны шесть испанских аэропортов: Эль-Йерро (Вальверде), Жирона — Коста-Брава, Памплона, Международный аэропорт региона Мурсия, Реус и Виго.

Среди аэропортов с трафиком от двух до пяти миллионов пассажиров победителями стали Менорка (Испания), Рим-Чампино (Италия), Таллинский аэропорт имени Леннарта Мери (Эстония) и Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели (Грузия).

В категории от пяти до 15 миллионов пассажиров в год отмечены аэропорты Анкара-Эсенбога (Турция), Белфаст (Великобритания), Измир имени Аднана Мендереса (Турция), Международный аэропорт Мальты, Милан-Линате (Италия), Ньюкасл (Великобритания), Рига (Латвия) и Звартноц в Ереване (Армения).

Среди аэропортов с пассажиропотоком 15–25 миллионов человек лидерами стали Гран-Канария (Испания), Хельсинки (Финляндия) и Прага (Чехия).

В категории 25–40 миллионов пассажиров лучшими признаны аэропорты Копенгагена (Дания), Вены (Австрия) и Цюриха (Швейцария).

Среди крупнейших аэропортов с трафиком более 40 миллионов пассажиров награды получили Адольфо Суарес Мадрид-Барахас (Испания) и Рим-Фьюмичино (Италия).

Генеральный директор ACI World Джастин Эрбаччи заявил, что несмотря на растущую нагрузку на отрасль, удовлетворенность пассажиров продолжает расти. По его словам, награды отражают совместные усилия сотрудников аэропортов и партнеров по созданию более комфортных поездок. В этом году программа оценки качества обслуживания ASQ отмечает 20-летие.

